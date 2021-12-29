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數據驅動ESG轉型 工業富聯一口氣拿下四個肯定

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
工業富聯結合核心本業，數據驅動 ESG 轉型。(圖:工業富聯提供)
工業富聯結合核心本業，數據驅動 ESG 轉型。(圖:工業富聯提供)

全球環境變遷持續發生，企業追求永續已成顯學，如何結合核心本業、有序推動企業轉型友善永續，成為各界關注焦點，工業富聯鎖定ESG環境、社會、公司治理三方面職能，成立功能小組收集、使用數據來幫助公司進行決策，不僅創造出可複製的數據轉型模組，且在本月連獲四項肯定。

國際權威指數機構明晟公司MSCI近日公佈最新評級結果，工業富聯ESG評級獲得上調至BB等級。ESG標記資本市場最為關注的環境、社會和公司治理（Environment、Social、Governance）三個非財務要素。

工業富聯運用自有數位技術、堅持綠色製造，創建綠色數據中心、智慧廠務能源管理系統等代表性案例。MSCI的ESG評級旨在評估全球企業對長期風險的管控能力，並提供在環境、社會和治理相關的業務及行為的深度研究、評級和分析，是國際間最廣泛採用的工具之一。

近期除格隆匯公佈2021年度大中華區最佳董秘人選之外，由每日經濟新聞主辦的上市公司口碑榜，也公佈2021年度最佳主板上市公司董秘。工業富聯財務長、董事會秘書郭俊宏以多元化的溝通對話管道，向市場展示公司治理與資本運營的能力，一口氣拿下兩座最佳董秘獎。

格隆匯評選範圍包含在香港、上海、深圳三地證券交易所、及美股市場掛牌上市的上市公司，邀請機構、券商、學術界等權威代表，組成專家評審團，從價值、成長、創新、社會責任、品牌影響力等角度，全方位進行評選；每日經濟新聞的獎項既對企業董事會建設、董秘管理工作的充分肯定，也是對工業富聯資訊披露、投資者關係、規範運作、誠信經營等方面的高度認可。

工業富聯獲「亞洲最佳職場獎」，這個獎項由友邦保險攜手北京大學公共衛生學院與HRoot共同舉辦，由員工身心理健康、辦公環境等角度評選。主動單位自5月份起收集了數萬份問卷。工業富聯、特斯拉等13家企業獲評亞洲最佳職場。工業富聯重視員工參與及成長，建立包含正式/聘僱員工全體發展培訓及學歷提升計畫，年度人均培訓時數47.37小時，年度總培訓時數達 1,708萬小時。

除了MSCI評級外，工業富聯ESG表現還獲得多家國際機構認可，包括恒生指數ESG整體表現連續3年保持在192家同業、1396家成分股的前10%，持續領跑；富時羅素ESG評分3.8分，優於全球84%的同業。

工業富聯

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