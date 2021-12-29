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華新明年1月盤價調降 考量兩因素

經濟日報 / 記者朱曼寧／台北即時報導

國際鎳價持續走強，電線電纜、不銹鋼廠華新麗華（1605）今（29）日開出明年一月不銹鋼盤價，內銷304系列、316系列，皆調降每公噸3000元，外銷依市場不同做適度調整，這也是華新繼今年4月後首度調降內銷牌價。

華新表示，歐美及日韓鋼廠陸續開出平盤、高盤，鎳價也維持在2萬美元不墜，導致整體成本仍然處於高檔，但考量下游客戶競爭力及縮小與大陸鋼廠的價差，調降本次內銷盤價，外銷則依市場不同做適度調整。

另，華新印尼鎳生鐵廠電力系統本月完工啟用，產線將逐步擴大，預計明年第1季達到滿載，加上轉投資認列挹注，均為公司獲利成長帶來貢獻。

倫敦金屬交易所（LME）鎳價在每公噸2萬美元以上高檔，市場指出，目前整體需求趨於平淡，明年一月不鏽鋼價可能小漲小跌，不過仍會持續穩在高檔。

華新麗華 鎳價 內銷

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