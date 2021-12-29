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中華航空與桃園市機師職業工會簽署團體協約
中華航空（2610）今（29）日與桃園市機師職業工會簽訂團體協約，於華航園區舉行簽約儀式，華航總經理高星潢、機師工會理事長李信燕代表雙方完成簽署，華航董事長謝世謙與會觀禮，桃園市長鄭文燦、勞動部次長王安邦等貴賓也出席見證。
華航自2016年開始，每月定期與機師工會召開團體協約會議，在2019年10月第18次協商中達成儘速簽署正式團體協約的共識，針對2016年起陸續討論的條文事項進行溝通；今年8月召開第27次協商，終達成18條共識條文，期限約定為三年。
高星潢表示，華航與機師工會自2016年開始協商，就飛航組員相關議題彼此溝通，終於簽署正式團體協約。協商過程受到疫情影響，機師工會的協商代表平時除飛航勤務外，執勤後更要遵守防疫規範，奉獻個人時間才能促成本次順利簽署。藉由雙方團體協約的簽訂，讓勞資關係更和諧，攜手合作共渡航空業的挑戰。
華航早先於16日也與華航企業工會完成第六次團體協約簽署，除維持原有的勞動條件與福利，未因疫情而影響，並持續展現最大誠意照顧員工，勞資雙方在後疫情時代共創永續經營。
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