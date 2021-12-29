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都更106新北首案動工 8案4.3公頃審議僅需半年

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
106專案可加速都更審議程序。圖／新北市都更處提供
106專案可加速都更審議程序。圖／新北市都更處提供

位在板橋湳仔溝旁一塊廣達2500坪建地，過往遭違章建築急攤販佔據，為加快都更程序，新北市都更處將此地納入「106專案」，去年8月在20天內通過審議。都更處目前共有8案、面積達4.3公頃都更案納入「106專案」，透過簡化程序及書圖內容、快速審議模式，加速新北市都更進度。

今上午舉行動土典禮的「新美齊画世代」建案，共4棟地上24層、地下5層，坪數格局為2房、2+1房、3房、3+1房，不計雨遮坪數。而此建案為新北市都更處推出「106專案」後首案進入動土階段都更案，都更處希望透過加速審議的誘因，讓實施者及民眾對都更重建更添加信心。

「106專案」以簡化程序及書圖內容、快速審議方式整合住戶，只要條件符合住戶100%同意協議合建、0爭議案件，就可在6個月內審議完畢，迄今申請件數共計8案，其中3案已核定、1案已審竣，目前平均審議通過的時間僅約30天。

新北市板橋區新興段1151地號等24筆土地都市更新事業「新美齊画世代」建案，於去年2月14日提出事業計畫申請，經過更新單元範圍釐清及確認後，市府於去年8月17日納入106專案列管，並在專人專管案件的機制下，在20天行政作業時間審議通過本案。

「新美齊画世代」基地位在南雅西路1段附近，重建後在基地內留設4公尺人行步道改善南雅夜市人行空間，促進基地及周邊環境品質改善，增進公共利益。

新美齊画世代平面示意圖。圖／新北市都更處提供
新美齊画世代平面示意圖。圖／新北市都更處提供
新北市板橋區新興段1151地號等24筆土地都市更新事業「新美齊画世代」建案示意圖。圖／新北市都更處提供
新北市板橋區新興段1151地號等24筆土地都市更新事業「新美齊画世代」建案示意圖。圖／新北市都更處提供

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