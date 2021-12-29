國產南港大型開發案A棟主體建築 建築執照正式通過

國產（2504）今（29）日公告，該公司南港都更案建造執照審查，已獲台北市政府核准通過，今日取得建照後，將正式進入實質開發階段，工期預計4年半，預料完工後將成為東區門戶計畫的新亮點。

國產建材實業旗下的「南港大型開發案」佔地6,500坪，位於南港路三段與昆陽街附近，開發完成後，國產建材集團可分回4.6萬建坪及約550個停車位，由於該開發案位於台北市最重要的東區門戶精華軸心地段，距離南港車站開車僅5分鐘，潛在開發利益值得期待。

國產建材實業指出，「南港大型開發案」規劃為A、B兩重建區段，A區段為國產建材集團完全持有的商辦大樓，B區段則是代為實施的台北市政府商辦大樓，目前該都市更新事業計畫暨權利變換計畫案，已獲台北市政府正式核定，今日取得建照後，工期預計4年半，預料完工後將成為東區門戶計畫的新亮點。

由於該開發案位於台北市最重要的東區門戶精華軸心地段，開發價值不斐、潛在利益更是龐大，對於國產建材集團的未來營運氣勢，猶如一顆恆遠流長的大補丸。