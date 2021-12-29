拆太快！北市辦公室面積跌破百萬坪、租金創新高

跨國商仲高力國際指出，舊大樓拆除重建、又無新建大樓釋出，第四季北市辦公室總量體不增反減，跌破100萬坪，僅99.5萬坪，其中空置量不到4.1萬坪，空置率甚至不到5%、僅約4.12%、兩項數字均創下10年新低紀錄。

高力國際發布最新台北市商辦市場調查，2021年商辦租賃市場依然平穩成長，維持租金漲且空置率跌的趨勢。以全年度來看，今年總釋出的新增量體達2.9萬坪，在企業自用及預租戶全數遷入下，全年淨去化量達4萬坪，各級大樓空置率全面下降。

從租金來看，台北市整體平均租金來到每坪每月2,377元，較去年上漲1.8%，續創新高，其中頂級大樓來到每坪每月3,419元，年漲幅達2.73%、A級大樓租金每坪每月2,455元，年增率達1.28%、B級大樓租金也來到1,969元，漲幅為1.51%。

以分區租金來看，信義區一枝獨秀，平均租金為每坪每月3,035元，高出平均值約28%，較去年成長2.14%，並且與其他商圈租金差距也越來越大。

目前租金成本最低的兩個商圈分別為南京東路四五段與西區，由於這兩區長年缺少新增供給帶動，租金一直以來處於微變動的情況，因此要等待鼎越開發京華城原址案及台北雙子星案釋出之後，才有機會看到較大幅度的拉抬。

展望明年，高力國際辦公樓及工業服務部資深執行董事楊慧明認為商辦租賃市場仍對房東較有優勢，包括台灣經濟基本面佳，企業營運穩定，都有助於維持2022年的租賃動能，整體去化預估將有3萬坪，空置率將持續下探，平均租金將維持與今年同等約2%的漲幅。