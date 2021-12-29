商辦、土地交易雙創新高點 熱區洗牌

高力國際今(29)日發布2021年全台商用不動產投資調查報告指出，今年商用不動產累積交易額達,1480億元，為2007年有統計以來新高，土地交易總額更高達2,924億元，雙雙再創新高點。

高力國際研究部董事梁儀盈認為，產業在台持續的深耕，成為連續三年商用不動產市況往上的最大推力，2021年再度寫下1,480億元的成交新紀錄，其中以半導體及電腦電子設備相關等科技產業需求最旺，合計買進484億元。

她表示，這波由產業剛性需求帶來的不動產熱潮，使得交易區域洗牌，5年前的雙北市交易占比達75%，今年雙北市占比已降至55%。

桃園、新竹及高雄等區域則持續吸引買方進場，包括新光人壽與中國人壽今年則是看準科技業穩定的承租能力，紛紛進軍新竹。

在交易產品上，自從全球供應鏈因美中貿易戰、科技戰及新冠疫情而重組以來，明顯提升對於台灣研發或總部使用的廠辦及生產線廠房的需求，交易金額連年成長，今年更來到934億元，占整體交易額的63%。

今年前十大指標投資商用不動產案中都集中在下半年，總計有8件，主要買家為壽險及建商，前者看好穩定的承租能力及租金收益，包括新光人壽與中國人壽進軍新竹市、南山人壽購入三重的藍天電腦總部。

後者看中資產帶來的投資重建商機，最具代表性為國美建設與濟盟建設於三級警戒期間合力出手台北市福音大樓，顯見即便在台灣疫情最嚴重的階段，仍未影響投資人進場儲備原料的意願。

以前十大指標自用型案件來看，除了新光人壽與三商美邦為壽險業者，其中有7件成交案都是電子業與科技業積極擴張的實例，包括聯發科及威剛科技皆布局內湖廠辦，甚至於台灣微軟購買桃園蘆竹廠房要興建資料中心。

今年的土地買氣持續火燙，政府部會雖輪流祭出抑制房市及購地貸款措施，可望降低住宅房市的投機炒作，但仍未能夠撼動投資人進場獵地的企圖心，買氣依然高居不下。

今年全台土地累積交易總額達2,924億元，再度刷新紀錄，其中建商共儲備了2,095億元的土地，興富發則為今年度土地原料補充最多的建商，總計買進271億元，第二名為遠雄的123億元、第三名為華固的121億元。

如果以交易熱區來看，高力國際資本市場投資服務部資深執行董事黃正忠表示，在產業擴張的助力下，新北市、桃園市及台中市為投資人最積極布局的三個都會區。

其中台中市因為人口紅利、產業擴張、捷運通車的三大利多支撐下，成為磁吸力最強的都會區，今年土地成交總額來到780億元，較去年大幅成長57%，其中光是七期商圈就吸納了325億元的土地交易量、水湳經貿園區及14期重劃區也都有破百億的土地成交額。

高力國際劉學龍董事總經理認為一場長達2年的新冠疫情，美中之間科技戰矛盾使得台灣科技業與半導體業在全球供應鏈中地位更為重要，仍會在明年度繼續成為支撐商用不動產最大的剛性需求。

不過他也提到新冠變種病毒再次反撲，恐延後國際開放邊境及經濟活動的時程，將會是全球經濟最大的變數。

他指出，市場游資仍充沛，而在通膨憂慮加深的情況下，資金轉入不動產仍是多數投資人停泊資金的選項。政府陸續執行的房市管制措施目前主要鎖定住宅市場，商用不動產影響程度較小。