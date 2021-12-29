繼迪士尼之後 國際頻道WAKUWAKU要退出台灣

迪士尼頻道日前宣布將在2022年1月1日起，終止在台營運。繼迪士尼之後，另一個國際頻道WAKUWAKU JAPAN（簡稱WWJ）也決定要退出台灣，據了解，負責WWJ在台灣頻道營運業務的台灣伊藤忠已經向主管機關國家通訊傳播委員會（NCC）送出申請，計畫4月1日起終止播放。

據了解，台灣伊藤忠是在上周五24日平安夜當天將相關文件送交NCC備查，而WWJ將退出台灣的消息陸續傳開後，也引發有線電視業界一片嘩然。至截稿前無法取的台灣伊藤忠回應。

業界觀察，有線電視沉痾多年的「萬年頻道表、僵化240分潤制度、產業惡鬥」，加上主管機關國家通訊傳播委員會（NCC）該管不管不該管一直管，這三大關鍵因素，讓台灣伊藤忠決定放棄台灣WWJ的頻道事業。

事實上，早在2019年初，就因為台灣有線電視萬年頻道表問題懸而無解，日、韓、美等國際頻道媒體沒有機會擠進主流頻位，而揚言不排除退出台灣，當時WAKUWAKU JAPAN（WWJ）社長川西將文還特別訪台，赴NCC陳情。

WWJ自2016年9月1日進入台灣市場，是第一個高畫質的日本頻道，從原本的212、219、244等比較後面的位置，上架15個有線電視，可收視戶約300萬。

多年來WWJ透過頻道代理商持續上架各系統業者，包含中華電信MOD（2412），有線電視凱擘、中嘉、TBC、台數科（6464）、台媒等，幾乎全台都可收看，並積極爭取與其他70多台的日本頻道鄰近的頻位，終於往前擠，爭取到部分獨立系統業者77、78台頻位，其他則位於80、83或91台。

業界分析，WWJ辛苦經營，仍無法突破萬年頻道表跟240元的萬年分潤制度，讓台灣伊藤忠有「不如歸去的想法」，決定放棄台灣市場，讓台灣這些既有頻道「自己玩」。

業界人士表示，即使WWJ上架普及率跟定頻率都是日本相關頻道之末，但打出許多日本強檔節目，收視率在日本相關頻道中排名第二，但始終無法得到合理授權金分配，來台六年，就賠了六年，「試問誰還想繼續賠！」

台灣有線電視產業發展30年，頻位的分配，在業者「潛規則」及主管機關的不作為下，成了幾乎不動的「萬年頻道表」。有線電視業者每個月向用戶收取約500元收視費費用中，約240元分給這些「萬年」頻道，因此被稱為「240元俱樂部」。

多年來進入240元俱樂部的頻道，不僅位置固定，分得授權費用也幾乎不變，頻道低度競爭，依賴代理業者各據山頭，連內容極具競爭力的國際頻道也幾乎沒有生存空間。