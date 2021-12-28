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國泰公益前進少年之家 3球星分享奮鬥歷程

中央社 / 桃園28日電
國泰金控今天邀請到旅外球員與藝術團隊，一起揭幕在桃園少年之家共構的國泰公益藝術牆。圖／國泰金提供
國泰金控今天邀請到旅外球員與藝術團隊，一起揭幕在桃園少年之家共構的國泰公益藝術牆。圖／國泰金提供

國泰金控今天邀請到旅外球員與藝術團隊，一起揭幕在桃園少年之家共構的國泰公益藝術牆，同時與現場的青少年進行座談，分享人生經驗，鼓勵孩子們用愛看世界並與社會接軌。

國泰金控今天來到桃園少年之家，舉辦「斜槓畫時代 公益關懷座談」，並邀請旅外球星吳念庭、李灝宇、宋家豪，與藝人小馬所帶領的藝術團隊城市記號CITYMARX，一起為桃園少年之家的國泰公益藝術牆揭幕，並與青少年分享專業領域之外的斜槓人生經驗。

國泰人壽保險公司協理廖昶超致詞表示，每年冬天是球季結束的日子，這次國泰金控將球員們與藝術團隊帶到熱愛籃球與棒球的青少年前面，分享他們人生道路的起承轉合，在面對困難挫折時，要用怎樣的態度去處理，希望用這次機會把運動跟普普藝術鏈結起來，未來可以融合在一起。

在藝術牆面畫出自己在日本埼玉西武獅隊LOGO的球員吳念庭接受媒體聯訪表示，這是首次嘗試這樣的創作，他認為少年之家的青少年可以透過幫助，重新找回人生軌道，人生很長，每個人都會犯錯，如果有第2次的機會要思考以後要做什麼，好好的過自己想過的人生。

旅美球員李灝宇則在藝術牆上畫上十字架與愛心，他說，少年之家有很多哥哥姐姐給青少年愛心以及宗教寄托，他在國外打拚時，能夠憑著信心去面對挑戰的就是信仰，而創作過程與信仰讓他感覺很舒壓。

旅日球員宋家豪指出，希望透過自身經歷分享來幫助青少年，每個人都會犯錯，但也值得有第2次機會，雖然沒有辦法選擇原生家庭，但後續可以透過社福機構協助，找到自己人生方向。

財團法人基督教更生團契桃園市私立少年之家執行長張進益表示，盼望透過社會資源拓展孩子們眼界與境界，公益藝術牆除了美化環境，也可以讓孩子參與，球星及藝術團隊的參與可以讓青少年了解，每個人生過程都有挫折與委屈，透過創作等方式，除了淨化自己的心靈之外，也可以知道自己不是一個人。

桃園 愛心

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