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蝦皮店到店取消不限金額免運 改每周10次99元免運優惠

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導
蝦皮宣布明年元旦起，賣家只要支援商品蝦皮店到店的物流選項，買家就可以使用「蝦皮店到店運費抵用券」下單，消費滿99元依然有免運費優惠。圖／蝦皮購物提供
蝦皮宣布明年元旦起，賣家只要支援商品蝦皮店到店的物流選項，買家就可以使用「蝦皮店到店運費抵用券」下單，消費滿99元依然有免運費優惠。圖／蝦皮購物提供

電商產業廝殺競爭激烈，用戶特別在意「運費」項目，物流也是電商的重要成本之一。蝦皮去年下半年積極自建取貨點，推動「蝦皮店到店」，主打買家不限金額、使用店到店服務免運，站穩腳步後，近期調整運費，宣布明年元旦起，賣家只要支援商品蝦皮店到店的物流選項，買家就可以使用「蝦皮店到店運費抵用券」下單，消費滿99元依然有免運費優惠。

蝦皮原本就有99元、指定店家運費券折抵的優惠，不過依照用戶的消費等級不同，用戶的運費抵用券每月約發給2-5張，為了維持店到店的人氣，蝦皮明年1月起，每周都提供10張當周可使用的蝦皮店到店99元運費抵用券。

蝦皮公告指出，如果賣家沒有支援蝦皮店到店的運費，買方可以利用運費抵用券折抵，或是自付19元運費；如果賣家利用蝦皮店到店取貨，買家也用了運費抵用券，雙方都免物流費用；如果賣家負擔運費但買家沒有使用抵用券，就是賣家付運費。因為19元仍較現在超商取貨的49-70元物流費用便宜，相對仍有競爭力。

電商 超商

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