蝦皮店到店「0元免運掰了」元旦後始收費 網見規則嘆：養套殺？

網路購物平台近來積極拓展「店到店」實體門市，並祭出蝦皮店到店門市取貨免運優惠，吸引消費者爭相使用此運送方式。然而卻有網友發現，蝦皮將於明（2022）年元旦起取消0元免運優惠。消息一出令網友們忍不住質疑「開始養套殺？」

據蝦皮購物平台官方網站27日公告，自2022年元旦起，使用蝦皮店到店寄貨或取貨，如果賣家沒有開始開啟「我會負擔運費」功能，若是選擇店到店取貨的買家就需要負擔19元運費；不過，蝦皮官方也提供每週10張以上免運券，只要買家購買低消99元即享有免運優惠。

但有網友發現蝦皮新政策後直言，「蝦皮店到店是否開始養套殺？」，他認為雖然要開始收費了，但19元運費還是比超商物流便宜，「趕在年底前殺你個措手不及，難怪最近狂開店面，有沒有蝦皮店到店已經要宰肥羊的掛？」