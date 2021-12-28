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蝦皮店到店「0元免運掰了」元旦後始收費 網見規則嘆：養套殺？

聯合新聞網 / 綜合報導
蝦皮店到店在北台灣迅速展店。記者張曼蘋／攝影
蝦皮店到店在北台灣迅速展店。記者張曼蘋／攝影

網路購物平台近來積極拓展「店到店」實體門市，並祭出蝦皮店到店門市取貨免運優惠，吸引消費者爭相使用此運送方式。然而卻有網友發現，蝦皮將於明（2022）年元旦起取消0元免運優惠。消息一出令網友們忍不住質疑「開始養套殺？」

蝦皮購物平台官方網站27日公告，自2022年元旦起，使用蝦皮店到店寄貨或取貨，如果賣家沒有開始開啟「我會負擔運費」功能，若是選擇店到店取貨的買家就需要負擔19元運費；不過，蝦皮官方也提供每週10張以上免運券，只要買家購買低消99元即享有免運優惠。

但有網友發現蝦皮新政策後直言，「蝦皮店到店是否開始養套殺？」，他認為雖然要開始收費了，但19元運費還是比超商物流便宜，「趕在年底前殺你個措手不及，難怪最近狂開店面，有沒有蝦皮店到店已經要宰肥羊的掛？」

文章一出，引起網友兩面論戰，有人就直言「知道會殺，但不知道會殺這麼快」、「白X才以為都不會收錢」、「果然服務沒有免費這一回事」，但另一派網友則認為，「若比超商少我都可以啦！是有差那幾塊錢喔」、「每週10張免運券根本用不完啊」。

蝦皮店到店自2022年元旦起將取消0元免運優惠。 圖／蝦皮購物官方
蝦皮店到店自2022年元旦起將取消0元免運優惠。 圖／蝦皮購物官方

蝦皮購物 超商 元旦

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