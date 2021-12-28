聽新聞
test
0:00 / 0:00
蝦皮店到店「0元免運掰了」元旦後始收費 網見規則嘆：養套殺？
網路購物平台近來積極拓展「店到店」實體門市，並祭出蝦皮店到店門市取貨免運優惠，吸引消費者爭相使用此運送方式。然而卻有網友發現，蝦皮將於明（2022）年元旦起取消0元免運優惠。消息一出令網友們忍不住質疑「開始養套殺？」
據蝦皮購物平台官方網站27日公告，自2022年元旦起，使用蝦皮店到店寄貨或取貨，如果賣家沒有開始開啟「我會負擔運費」功能，若是選擇店到店取貨的買家就需要負擔19元運費；不過，蝦皮官方也提供每週10張以上免運券，只要買家購買低消99元即享有免運優惠。
但有網友發現蝦皮新政策後直言，「蝦皮店到店是否開始養套殺？」，他認為雖然要開始收費了，但19元運費還是比超商物流便宜，「趕在年底前殺你個措手不及，難怪最近狂開店面，有沒有蝦皮店到店已經要宰肥羊的掛？」
文章一出，引起網友兩面論戰，有人就直言「知道會殺，但不知道會殺這麼快」、「白X才以為都不會收錢」、「果然服務沒有免費這一回事」，但另一派網友則認為，「若比超商少我都可以啦！是有差那幾塊錢喔」、「每週10張免運券根本用不完啊」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言