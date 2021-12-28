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5G結合藝術 中華電信與高雄市首創「5G數位噴漆塗鴉」

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導
中華電信與高雄市首創「5G數位噴漆塗鴉」。左起高雄市府經發局局長廖泰翔、高雄市市長陳其邁、中華電信南分公司高雄營運處副總黃榮順、台灣電競協會理事長施文彬、噴漆師dzuzone。圖／中華電信提供
中華電信與高雄市首創「5G數位噴漆塗鴉」。左起高雄市府經發局局長廖泰翔、高雄市市長陳其邁、中華電信南分公司高雄營運處副總黃榮順、台灣電競協會理事長施文彬、噴漆師dzuzone。圖／中華電信提供

高雄市一年一度的科技盛典DigiWave已於12月24日熱鬧展開，中華電信（2412）近期深耕台灣，成為高雄「亞洲新灣區5G AIoT國際大聯盟」重要成員，運用最新穎的5G技術，在高雄駁二藝術特區蓬萊倉庫群B6打造全台首創「5G數位噴漆塗鴉」，現場搭配賽博龐克(Cyberpunk）的電競科幻美學風格，開放民眾親身體驗5G科技與藝術結合帶來的新世代文化。

中華電信表示，與高雄市政府共同策畫的「5G數位噴漆塗鴉牆」，為呼應展覽所在的高雄駁二藝術特區本身的塗鴉藝術魅力，同時攜手集團子公司中華系統整合與三星，使用SAMSUNG Galaxy A52 5G手機結合樹莓派感壓裝置、噴漆APP開發、噴漆罐開模設計、雲端運算及5G無線傳輸技術，結合高雄在地DJ MR. SKIN / 賴皮所製作的混音音樂營造氛圍，讓民眾彷彿手持真的噴漆罐在牆上塗鴉一樣，在大型LED牆上盡情地噴漆創作，讓展出的塗鴉作品變成「動態」的創新設計，使民眾搖身一變也成為塗鴉創作者，親身體驗5G科技結合藝術所創造的新世代文化。

高雄市政府經發局表示，市府密切與中央聯手全力推動亞灣5G AIoT產業發展，打造全台最大的5G應用實證場域，今年的DigiWave科技藝術展亦鏈結多樣5G技術成果，將應用具象化、藝術化，透過展演讓大眾親自體驗5G數位科技的魅力。未來市府將進一步結合5G科技與高雄特色人文與產業，加速傳統產業數位轉型、推動智慧城市發展，並舉辦沉浸式展演、互動式體驗等方式讓市民有感，一起見證高雄智慧科技轉型能量。活動自12月24日起至明年1月2日在高雄駁二登場，敬邀民眾蒞臨現場體驗

5G 中華電信

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