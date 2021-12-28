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便利商店首創！全家認養鮮乳坊桂芳牧場

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
全家今舉辦認養鮮乳坊桂芳牧場簽約儀式。圖／全家提供
全家今舉辦認養鮮乳坊桂芳牧場簽約儀式。圖／全家提供

全家（5903）成為第一個「認養牧場」的超商通路，期待透過強大的通路影響力，支持台灣農業。全家表示，在與鮮乳坊合作邁入第六年之際，擴大認養鮮乳坊最新合作的「桂芳牧場」，未來將定期定量提供全家優質、單一牧場的乳源。除了販售鮮乳坊桂芳鮮乳，明（29）日起將於全台367間店舖限定販售可加價選用鮮乳坊桂芳鮮乳的Let's Café現煮咖啡、私品茶飲品。

全家商品本部副本部長李慶賢、鮮乳坊創辦人龔建嘉、酪農代表台南柳營桂芳坊牧場主人曾仁瀚，今（28）日進行「全家便利商店認養鮮乳坊桂芳牧場」簽約儀式，期盼由全家拋磚引玉，由一個通路，改變一個產業，透過實際行動與通路影響力，支持在地酪農產業。

李慶賢表示，全家自2016年正式上架「鮮乳坊嘉明鮮乳」，後續又進階與鮮乳坊合作開發鮮食和FamilyMart Collection「FMC 鮮乳坊手作鮮乳蛋捲禮盒」商品，今年則攜手跨界鹹食推出義大利麵、鮮奶鍋湯底，展現創新獲得消費者好評。

龔建嘉表示，鮮乳坊努力推動產業革新，全家則用實際行動支持與落實社群支持型農業（CSA）精神，透過通路影響力帶動具規模的消費力，以互信互利為基礎，號召在地消費者一同透過消費力量支持在地農業，讓農民能無後顧之憂地專心投入生產，創造生產與銷售的平衡，進而持續建立良善的循環，通路能確保產品來源與品質，對生產端而言則不用擔心生產後的銷售壓力，對消費者而言則能有更安心的選擇。

全家便利商店 牧場

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