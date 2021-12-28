陽明歡慶49週年 董座鄭貞茂：要做海運ESG的領先者

陽明（2609）於今（28）日假七堵總公司辦理49周年慶茶會暨社團成果聯展，董事長鄭貞茂表示，隨著海運市場需求旺，陽明營運表現很出色，已經連續18個月營收創新高，今年負債降已至45%，流動比提升至276%，每股淨值達到51.12元；下一階段也會為公司長遠發展，包含船舶、貨櫃、碼頭的投資做足準備，全力提升公司長期競爭力。

陽明今天歡慶49周年慶，邀請退休長官黃望修董事長及何樹生總經理等與所有同仁一同歡慶生日。鄭貞茂也肯定全體岸海勤同仁在疫情挑戰下堅守工作崗位努力付出；陽明集團單月營收從2020年6月開始，連續18個月成長，從2021年8月開始，更突破單月營收新台幣300億元的佳績，也讓陽明海運財務體質大幅改善，到2021年第三季，陽明海運負債比降至45%，流動比提升至276%，每股淨值達到51.12元。

鄭貞茂也表示，再來要為陽明長遠發展，包含船舶、貨櫃、碼頭的投資做準備，以提升公司長期競爭力；同時陽明海運也在今年獲選包含台灣50、公司治理100及最近期台灣永續指數等成分股，代表未來除營業績效外，在ESG的表現將會面臨外界更嚴格的監督，所以陽明海運要繼續推動永續經營的承諾，強化資訊揭露的透明度，也期許陽明海運能成海運業中落實ESG的領先者。

鄭貞茂今天也引用義大利總理德拉吉對於個人未來的看法勉勵大家，「我們都在尋找自己的道路，我也在尋找我的道路。真正重要的不是你想要成為什麼，最重要的是你現在正在做什麼」，期待大家為陽明50週年與更長遠的未來做最好的準備。

總經理杜書勤表示，今日的成績是過去十年陽明所有同仁一起臥薪嘗膽累積的成果，希望每一位同仁都能在自己崗位上為陽明留下一點功績，讓陽明繼續成長、永遠獲利。

此外，陽明海運響應政府循環經濟政策與實踐對社會關懷之承諾；為符合綠色消費概念，週年慶茶會皆採用可重複使用之餐具，為地球盡一份心力。

49周年慶活動還包含舉辦跳蚤市場義賣活動，陽明海運員工大方樂捐超過千件義賣品，義賣所得將於統計後全數捐助弱勢團體，今年特別邀請「勵馨基金會」、「桃園美好社會福利基金會」、「基隆創世基金會」、「育成基金會-集賢庇護工場」、「台北市自閉症家長協會附設小貝殼工作坊」等公益團體蒞臨現場參與本次義賣活動，以實際行動履行社會公益，善盡企業社會責任。