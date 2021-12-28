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海砂屋改建超安全住所 躋身200萬俱樂部

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
北市敦化南路近年豪宅輩出，其中全新完工的「敦南御所」，原為海砂屋。圖／業者提供
北市敦化南路近年豪宅輩出，其中全新完工的「敦南御所」，原為海砂屋。圖／業者提供

北市敦化南路近年豪宅輩出，其中全新完工的「敦南御所」，原為海砂屋，住戶之一的中興電工總監黃聰達花四年多時間整合成功後，找來華熊營造、砸重金打20幾根深入地下六、七十米基椿，並採用美國航太軍事制震系統，打造超安全住所，一舉躋身200萬俱樂部。

敦南御所位於敦化南路林蔭第一排，近市民大道，基地約653坪，興建地上23層，地下6層住宅大樓。實價資料已揭露30多筆，最高價為頂樓樓中樓戶，約214坪，總價3.78億元，扣除車位每坪約225.7萬元。

中興電工總監黃聰達表示，敦南御所基地原本有兩個社區，包括曾是北市名宅的16層永豐頂好花園以及7層樓的旭翔彩虹名廈。大約十年前，兩社區發現有海砂屋情況，不少住家天花板出現鋼筋外露，因此他決定出面整合改建。

他表示，雖然已是海砂屋，但整合仍花了四年多，由於住戶希望換回原主建物面積，建商認為獲利空間不大，大多意興闌珊，最後由中興電工出面擔任實施者投資興建。

由於不少住戶曾受海砂屋之苦，黃聰達和住戶決定以安全為最高則， 包括「無預算上限、不修改圖面」條件，由日商建築師前田規畫設計，並由日商華熊營造負責營建，且指定日本工地主任。

另外建案共打了20幾支粗達2.5公尺的基樁，深入60~70米，直到岩盤，鋼筋用鋼量也比起一般同級建物多五成。

黃聰達表示， 一位上市公司老闆，公司就在附近，看到敦南御所施工過程後，買了一戶，一對兄弟更一口氣買了五戶。

負責銷售的海悅廣告專案經理許桓綱表示，敦南御所總戶數為140戶，目前可售約僅30餘戶，集中在15樓以上的高樓層產品，開價每坪180到250萬元，根據實價揭露，目前成交最高價為頂樓樓中樓戶，每坪225.7萬元。

海砂屋 建案

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