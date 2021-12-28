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X-STORE又來了 桃園青埔展出第五店

聯合報 / 記者林海／台北即時報導
X-STORE5外觀照。業者提供
X-STORE5外觀照。業者提供

統一超7-ELEVEN開出第五家智能科技店X-STORE「X5」，整合智能、聯名、會員架構全新數位生活經濟圈，藉由智能科技優化消費旅程體驗，進一步串接與元宇宙接軌可能性。

統一超表示，為打造有溫度、貼近人心的智能零售服務平台，2018年1月發表首家未來商店X-STORE至今已陸續於台北、高雄、台中3大城市打造4間智能零售科技實驗場域，與數十家科技廠商進行百種未來科技先行體驗，探索符合現代與未來零售所需的智能零售模式。

統一超指出，過去五年未來商店X-STORE部分創新智能技術已為今日7-ELEVEN門市廣泛應用，如智能冰箱使用的節能系統、智FUN機、咖啡智FUN機、自助結帳等，成功拓展至逾千個服務據點。

統一超也說，如未來商店X-STORE實驗的活動海報電子化，成功導入超過6,000家門市，貨架商品標籤、活動海報電子化，可快速調整商品價格、即時投遞最新商品資訊，估計每年可節省超過萬張紙張使用，相當於10座大安森林公園

而目前5家智能科技店旁邊都有一家7-ELEVEN，統一超主管也說，未來當然有可能開完全獨立的無人店，但目前仍無時間表，只能說會繼續努力。

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