搶疫情下尾牙商機 晶華年禮跨足B2B市場

晶華（2707）在年禮市場耕耘多年，旗下的台北晶華酒店今年的銷售管道正式從服務一般消費者的零售通路（B2C）、擴展至各大企業的福委平台（B2B），爭取企業大單或是員工團購的青睞。台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，晶華今年將年菜年禮的服務延伸至各大企業，就算沒有舉辦尾牙春酒，也可以透過晶華酒店的五星年菜或年禮，表達對於客戶以及員工們的感謝。

農曆新年是送禮大月，除了親友之間相互餽贈之外，今年也有許多企業在防疫的考量之下，計劃以尾牙宴席的預算購買禮物致贈給員工，年禮市場的規模預計也將持續成長。台北晶華酒店今年除了將銷售管道擴展至各大企業的福委平台，也會針對企業的需求提供客製化的品項、包裝、優惠以及定點配送的服務，便利企業主、福委會以及員工們輕鬆選購年節好禮。

針對此次進軍企業福委平台的策略，吳偉正表示，晶華酒店擁有數百家的企業客戶，每年承接的尾牙春酒餐會也近百場，今年下半年透過「晶華美食到你家」餐飲外帶外送平台的五星便當服務也得到許多公司行號的好評，成為商務會議或是一般員工午餐的首選，期望將年菜年禮的服務延伸至各大企業，爭取更多商機。

面對新興的市場需求，晶華主廚團隊今年特別推出數款全新品項，包括嚴選珍稀乾貨食材、讓消費者享受自己動手做樂趣的「虎進乾來佛跳牆禮盒」，匯集御品鮑魚佛跳牆、壺底油蒜燒鯧魚、老滷筍干扣圓蹄、臘味干貝香米糕、富貴乾坤布袋雞，和冠軍八寶甜芋泥等六道菜式的以及「極致小滿漢」、「鳳梨澄沙奶黃」、「花開富貴甜芋泥」等多款榮獲媒體美食評比冠軍的禮盒，可於館內外各餐廳，或至「晶華美食到你家」電商平台預定。