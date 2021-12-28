長照也AI 工研院與日合作為銀髮族打造個人化服務

智慧照護3.0時代來臨，為了發展智慧長照，工研院將應用AI人工智慧、大數據等科技在長照醫療照護上，並與日本企業合作，引進日本的資料庫技術，同時找來國內的長照業者要在台打造個人化的醫療照顧服務，期望有助台灣成為全球智慧醫療及健康照護生態系中心。

工研院今天上午開記者會宣布與日本的SAO公司（Social Action Organization）合作，該公司有獨家的資料庫技術，存放超過2千萬筆醫療復健資料，還有ICT REHA復健系統，就像讓電腦擔任物理治療師的助理，能夠提供復健建議，因此這套技術早已被日本最大的日照事業日高集團使用，能提供精準的個人化復健療程。

SAO的資料庫及技術，可記錄長者每次醫療復健後的表現數據，再從同樣病例、同年齡、同性別的健康好轉人群數據中，推薦最適當的醫療復健方式，這樣一來就能通過比較，知道個別復健效果做得好不好，或能藉數據評估是不是需要改變復健療程。

工研院表示，這次與日方的合作，主要就是借重SAO公司的資料庫及復健系統等技術，結合工研院的AI智慧分析科技，並找來國內的長照業者中化銀髮，利用中化銀髮的日照中心作應用與試驗，讓未來的智慧健康照護，可以走向個人化、精準化及最佳化。

工研院也解釋，照護1.0就是全人工托顧的照護，照護2.0則是使用自動化設備，減少照護人力負擔，不過由於台灣是科技智慧島，隨高齡人口增多，市場規模急遽擴大，因此結合AI人工智慧、大數據分析等創新科技的照護3.0趨勢才興起，同時也是借日本超高齡社會先面臨的問題，來為台灣未來所要面對的長照問題做準備。