免排隊！ 7-ELEVEN桃園無人店首度推出隨買隨付功能

7-ELEVEN今（28）日宣布於桃園青埔，開出全台第五家X-STORE無人商店，首度導入「iscan X ipay」，顧客可使用手機掃商品條碼，加入購物清單，無須排隊就能完成購物結帳。

小七全台目前共有五家無人商店，台北兩間、桃園一間，台中一間、高雄一間，2018年起平均一年開出一間店。小七主管表示，無人店客群年齡在45歲以下，目前有三家店都是24小時營運，採子母店模式，無人店旁就是有人員服務的超商，以利快速補貨，未來也不排除開出獨立無人店。

今開幕的桃園無人店，首度引進「iscan X ipay」，打破傳統購物後至櫃台結帳模式，只要進店後掃描QR code，手機將出現智能行動購物籃，掃描商品條碼，就會進入虛擬購物籃，能使用OPEN錢包線上支付，或是拿結帳QR code，到自助結帳區結帳。

小七表示，桃園無人店位於住宅加校園型商圈，也鄰近高鐵桃園站，車程不到五分鐘，店舖都會嘗試以複合型態開出，讓客人能在店中一次購足。

另外，小七在2018年首發表無人店1號店，同年6月起陸續開發智FUN機、咖啡智FUN機、自助結帳3大智能科技設備，其中，智FUN機與咖啡智FUN機雙結合，進駐無法設立店址、需要小七的空白商圈，透過半坪即可開出一家無人迷你超商，以「母子店」型態營運成為6,300家門市的衛星服務站、開創門市業績第二成長曲線。