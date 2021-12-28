快訊

宋少卿「相聲瓦舍」演出即刻卡嚓 馮翊綱：不會讓酒駕累犯上台

哈薩克代表團增7例Omicron變異株 疑近身比賽訓練傳染

聽新聞
test
0:00 / 0:00

免排隊！ 7-ELEVEN桃園無人店首度推出隨買隨付功能

經濟日報 / 記者何秀玲／桃園即時報導
7-ELEVEN開出全台第五家X-STORE無人商店，首度導入「iscan X ipay」，顧客可使用手機掃商品條碼，加入購物清單，無須排隊就能完成購物結帳。7-ELEVEN／提供
7-ELEVEN開出全台第五家X-STORE無人商店，首度導入「iscan X ipay」，顧客可使用手機掃商品條碼，加入購物清單，無須排隊就能完成購物結帳。7-ELEVEN／提供

7-ELEVEN今（28）日宣布於桃園青埔，開出全台第五家X-STORE無人商店，首度導入「iscan X ipay」，顧客可使用手機掃商品條碼，加入購物清單，無須排隊就能完成購物結帳。

小七全台目前共有五家無人商店，台北兩間、桃園一間，台中一間、高雄一間，2018年起平均一年開出一間店。小七主管表示，無人店客群年齡在45歲以下，目前有三家店都是24小時營運，採子母店模式，無人店旁就是有人員服務的超商，以利快速補貨，未來也不排除開出獨立無人店。

今開幕的桃園無人店，首度引進「iscan X ipay」，打破傳統購物後至櫃台結帳模式，只要進店後掃描QR code，手機將出現智能行動購物籃，掃描商品條碼，就會進入虛擬購物籃，能使用OPEN錢包線上支付，或是拿結帳QR code，到自助結帳區結帳。

小七表示，桃園無人店位於住宅加校園型商圈，也鄰近高鐵桃園站，車程不到五分鐘，店舖都會嘗試以複合型態開出，讓客人能在店中一次購足。

另外，小七在2018年首發表無人店1號店，同年6月起陸續開發智FUN機、咖啡智FUN機、自助結帳3大智能科技設備，其中，智FUN機與咖啡智FUN機雙結合，進駐無法設立店址、需要小七的空白商圈，透過半坪即可開出一家無人迷你超商，以「母子店」型態營運成為6,300家門市的衛星服務站、開創門市業績第二成長曲線。

此店型可進駐各大商辦、科技廠區、政府機關，甚至偏遠的鄉鎮、山腰上都能進駐；智能自助結帳櫃台陸續於雙北、新竹、桃園、高雄等門市導入30座，與人工結帳櫃台並行，提供消費多元數位消費體驗。

7-ELEVEN於桃園青埔開出全台第五家X-STORE無人商店。7-ELEVEN／提供
7-ELEVEN於桃園青埔開出全台第五家X-STORE無人商店。7-ELEVEN／提供
7-ELEVEN於桃園青埔開出全台第五家X-STORE無人商店。7-ELEVEN／提供
7-ELEVEN於桃園青埔開出全台第五家X-STORE無人商店。7-ELEVEN／提供

無人商店 咖啡 手機

延伸閱讀

桃園義刑協會1年花216萬獎勵警破案 理事長：很有意義

擅用警政系統查妻個資57次 桃園二線三星警官遭起訴

不選大新竹選桃園、台北？林智堅：暫時別替我找工作

影／台灣保時捷攜手經銷商夥伴注入在地文化，打造保時捷都會概念店！

相關新聞

疫情出不了國 亞洲萬里通「里數加現金」兌換量仍增80%

全新里數網路購物時代來臨！「亞洲萬里通」升級過往的獎勵兌換體驗，今（28）日公布台灣會員哩程獎勵兌換新趨勢，順應疫後生活...

X-STORE又來了 桃園青埔展出第五店

統一超7-ELEVEN開出第五家智能科技店X-STORE「X5」，整合智能、聯名、會員架構全新數位生活經濟圈，藉由智能科...

長照也AI 工研院與日合作為銀髮族打造個人化服務

智慧照護3.0時代來臨，為了發展智慧長照，工研院將應用AI人工智慧、大數據等科技在長照醫療照護上，並與日本企業合作，引進...

免排隊！ 7-ELEVEN桃園無人店首度推出隨買隨付功能

7-ELEVEN今（28）日宣布於桃園青埔，開出全台第五家X-STORE無人商店，首度導入「iscan X ipay」，...

全台石化業首例 奇美實業參與SBTi承諾

為加快企業科學化減碳的腳步，奇美實業於本月甫獲CDP 氣候變遷評比領導等級A-肯定後，更積極參與「科學基礎減碳目標倡議」...

愈打愈熱！全台推案1.7兆寫新高 這區推案王

591新建案統計2021年全台推案指出，即便房市有疫情、缺工缺料干擾，以及打炒房政策和升息步步緊逼，建商推案信心不動如山...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。