聯邦快遞跨界攜手世界和平會 助台灣孩童認識道路安全

FedEx Corp. 旗下附屬公司兼全球最具規模的快遞運輸公司之一的聯邦快遞，與世界和平會攜手合辦道路安全工作坊，共同為兒童建立正確的交通安全觀念，為台灣下一代安全的社會環境盡一份心力。

聯邦快遞自 1999年起，便於全球致力於保護兒童免受道路傷害。邀請超過 5,000多名亞太團隊成員提供幫助，參與並支持與道路安全相關的事件和活動，總計有15,000多所學校及超過 760萬名兒童受惠。今年在台灣，聯邦快遞更首度與世界和平會合作，藉由繪本導讀和遊戲互動，以輕鬆有趣的方式帶領孩童認識交通號誌及規則，潛移默化道路安全相關知識。本次道路安全工作坊更因應COVID-19疫情，採取線上與線下並行的方式，讓聯邦快遞志工可透過視訊與孩童互動。

本次道路安全工作坊共有三場活動，已分別在2021年10月至12月間於新北市大成國小，桃園市外社國小以及桃園市水美國小圓滿落幕，總計有80位孩童參與並受惠。

聯邦快遞台灣區總經理朱興榮表示：「聯邦快遞深信安全至上，身為運務專家的我們相當了解道路安全的重要性，並相信可以透過教育幫助孩童建立正確觀念。我們希望未來能持續與世界和平會合作，也非常感謝聯邦快遞同仁共同參與本次活動，透過積極實現紫色承諾，一起讓世界變得更好。」

聯邦快遞一直致力於為當地社會和社區服務，尤其是解決兒童和弱勢群體的需求。30年來，聯邦快遞在台灣傾注了大量的精力和資源提升社會福祉，例如支持小學外牆翻新、為貧困兒童運送貨物，也將持續幫助孩童建立自信和生活技能，聯邦快遞也期待在未來繼續透過公益活動貢獻資源給台灣社會。