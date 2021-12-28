愈打愈熱！全台推案1.7兆寫新高 這區推案王

591新建案統計2021年全台推案指出，即便房市有疫情、缺工缺料干擾，以及打炒房政策和升息步步緊逼，建商推案信心不動如山。Q4單季全台繳出逾5000億元案量，全年總銷逆勢攻上1.7兆近年新高峰，較去年又增加1.8%。

今年單一行政區，以桃園區總銷高達716億，連續兩年榮登「推案王」，另外，過往量能不高的台北松山、高雄鼓山等區，在指標案挹注下，今年案量大增五、六倍。

591新建案指出，今年Q2案量雖遭疫情狙擊，案量一度衰退，但隨疫情趨緩，低利、熱錢及遞延買盤出籠等利多激勵下，七大都會區除高雄推案量減2成，其餘均持平或小幅成長。

其中，台中在西屯、北屯等傳統區塊及海線三雄撐盤下，共推出327個建案全台最多，年增15%亦是各縣市最高。

台北市今年雖受疫情重創，但在熱錢湧進，加上都更危老議題發酵，業者進場信心仍高；其中松山區，前兩年總銷均未超過百億元，今年在都更案齊發下，下半年量體便超過三百億，全年推案也一口氣暴漲到445.5億，年增高達626%。

新北市高價區新店、板橋表現平平，較去年呈現量縮，但淡水、新莊、三重及林口仍維持市況熱度；其中機捷沿線的林口區，受惠重大建設展開及雙北蛋黃區買盤外溢，推案熱絡，目前當地新案開價已站穩4字頭且持續攀漲中。

淡水供給案量亦是大爆發，如醞釀多時的百億大案「名軒海樂地」就選在928檔期登場，加上當地2、3字頭親民房價優勢，獲首購、退休等族群青睞，目前區域每周平均來人已回升至每周20-25組，銷況穩定。

桃園市今年推案量持續上升，包括桃園與中壢兩大主力區塊各繳出716億、663億的亮眼成績，貢獻全桃園近一半案量。桃園區在大有、小檜溪、中路等重劃區輪番接力下，仍連續兩年蟬聯全台各區「推案王」寶座。

中壢則在青埔重劃區助燃下，一掃疫情陰霾，尤其當地928檔期在宏普（2536）、亞昕（5213）及威均等品牌建商積極布局下，爆出425億案量，目前當地每坪成交均價約36-38萬，高鐵站周邊更是4字頭。

新竹近年房市風波不斷，建商轉趨低調，但受惠半導體、科技產業當紅，加上竹科效應加持，案量仍微幅增長。此外，受竹北、市區高房價推擠，新竹縣外圍鄉鎮地區明顯轉熱，如新埔、芎林等地隨疫情趨緩，來人陸續回籠，買盤又以周邊竹科及竹北客佔大宗。

目前當地主力產品仍以透天宅居多，總價約1300-1800萬，近來亦陸續有大樓、華廈預售案推出，平均開價落在2字頭。

台中在市區北屯、西屯銷況火熱，搭配沙鹿、梧棲、清水等親民區遍地開花，不只案量成長顯著，個案數也高居七都第一。

其中北屯區新案開價一路挺進至4字頭，建商推案腳步也由首購大本營廍子重劃區到機廠特區，擴大到崇德路商圈及水湳十四期，全年逾700億案量，在全台各區排行第二。

台南、高雄，今年搭上台積電（2330）狂潮，帶動當地房市「積」情四射，台南方面，受南科台積電擴廠鼓舞，除了周邊永康、善化推案聲勢未減，位於安南區的重劃區今年也一口氣釋放近300億元的案量。

高雄（2836）今年案量減少約2成，主要是原物料價格攀升，難以估計營建成本，不少建商除了採取先建後售的策略，也有部分乾脆封盤或轉為觀望，導致推案持續量縮。不過鼓山區因去年案量基期較低，今年又適逢百億指標案「美術1号院」進場，逆勢催出503%的年成長。

資料來源／591新建案

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