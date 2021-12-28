小七搭元宇宙商機！X-STORE第5店登場 手機完成掃碼結帳
統一超（2912）旗下7-ELEVEN全新未來商店X-STORE5登場，為7-ELEVEN第五家無人智能商店，主打只要用手機三步驟即可完成自助結帳購物。該店整合智能、聯名、會員架構全新數位生活經濟圈，藉由智能科技優化消費旅程體驗，進一步串接與元宇宙接軌可能性，並肩負收集大量數據的責任，替未來商店再寫新頁。
7-ELEVEN表示，全新開發「iscan X ipay」打造沉浸式數位消費體驗，全店設計為「OPENI家族X 三麗鷗午茶饗宴」雙肖像聯名主题，場景體驗經濟再升级。X-STORE智能科技擴散有成，7-ELEVEN可望成為離家最近的智能生活體驗店。
7-ELEVEN表示，為打造有温度的智能零售服務平台，從2018年1月發表首家未來商店X STORE至今已陸横於台北、高雄、台中3大城市打造4間智能零售科技實驗場城，與數十家科技廠商進行百種未來科技先行體驗，探索符合現代與未來零售所需的智能零售模式。
過去五年未來商店X-STORE部分創新智能技術已為今日7-ELEVEN門市廣泛應用，如智能冰箱使用的節能系统、智FUN機、咖啡智FUN機、自助结帳等，成功拓展至逾千個服務據點。例如，未來商店X STORE實驗的活動海報電子化，成功導入超過6000家門市，貨架商品標籤、活動海報電子化，可快速調整商品慣格、即時投遞最新商品資訊，估計每年可節省超過萬張纸張使用，相當於10座大安森林公園。
7-ELEVEN全新未商店X-STORE5進駐桃園高生活圈，門市總營業面積78.3坪，全店設置26個座位區，以「複合體驗區」與「自助體驗區」雙區規劃，透過「沈浸式數位消費體驗」「肖像複合體驗」與「OPEN POINT 會員體驗」三大策略提升探索(eXplore)、體驗(eXperience)、超越(eXcellent)的3E體驗，並藉由節能、節電等智能技術使用與消費者共同實踐綠色消費。
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