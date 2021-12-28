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美食外送平台業者自律公約2.0出爐 涵蓋三大新領域

聯合報 / 記者馬瑞璿／台北即時報導
記者王慧瑛／攝影
記者王慧瑛／攝影

台灣數位平台經濟協會（DEAT）今日協同旗下美食外送平台企業會員正式發布「美食外送平台業者自律公約2.0」，除了促進外送友善工作、服務環境與產業發展外，公約內容也涵蓋合作餐廳食安把關、平台消費者權益促進以及外送夥伴安全保障等領域，同時期待透過自律公約的推動，促進外送平台產業正向發展。

DEAT理事長吳昕霈表示，公部門與外送平台產業向來積極交流與溝通，所有人都希望能賦予合作夥伴與消費者更好的保障。

美食外送平台業者自律公約最早是在2019年時，由台灣協作暨共享經濟協會（現更名台灣數位平台經濟協會）會員業者發起，是全台灣第一個美食外送平台業者共同發起的自律公約。

今年推出的「美食外送平台業者自律公約2.0」，一方面希望協會能打造起產業與公部門及大眾相互溝通的橋樑，一方面希望能夠作為平台業者營運方針的參考。DEAT也將持續與相關政府部會及團體交換意見，期待能結合各方協力發展出符合數位平台運行、強調彈性的承攬工作新經濟型態，創造更友善的供需環境。

DEAT 指出，外送平台近年蓬勃發展，產業連帶為經濟帶來十足活力，協會更在疫情期間亦積極為外送產業爭取優先接種疫苗，攜手社會一起度過疫情。

此次特別提出「聆聽機制」，期盼以協會為載體，透過問卷、焦點訪談等形式，建立與合作夥伴的信賴與回饋管道，並持續宣導外送產業參與者必要的安全健康觀念，除了讓平台更加瞭解外送員、商家餐廳等合作夥伴的需求，也能夠達成產業的永續經營及多方共贏的局面。　

另一方面，食安一直是社會大眾所高度關注的重點，產業也持續積極參與政策討論，並配合政府相關政策，向合作夥伴宣導食安，此次更自主增訂「與公部門召開食安會議」規範，落實產業應盡的企業社會責任，站在消費者的角度，提供食品安全保障，並持續與政府交流食品安全衛生相關議題。

自律公約中也納入「依法配合、協助執法單位進行必要調查」的事項，針對如重大犯罪、詐騙等狀況，外送平台業者將配合執法單位之需求，協助提供執法單位有關資料，透過公私協力，共同打擊不法犯罪情事。

美食外送 食安 疫情

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