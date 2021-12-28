新莊都更案整合22年沒結果 改這樣做3個月搞定
新北住都中心表示，新莊公園一路海砂屋都更案，最後三戶不同意戶，經住都心中進場努力溝通三個月，近日已全數同意，主體建物近日已開拆，預計明年5月動工。
新莊公園一路都更案位於新莊區公園一路，基地範圍包括忠孝段、立言段等總計15筆土地、91位住戶，面積約995.7坪。
此一社區早在民國88年即有住戶發現房子是海砂屋，陸續有多家建商出面洽談合建，都沒成功。22年下來，不少住家樓地板混凝土剝落嚴重、鋼筋裸露，住戶生命安全飽受威脅。
禾蓮開發後來進場整合，在都更重建委員會喊出「同棟一命」後， 整合大有進展。但一直到今年7月，仍有三戶堅持不同意，社區住戶、開發商於是請求新北住都中心以公正第三方角色出手協助。
新北住都中心表示，有住戶六、七年來從不出現，也不接電話，住都中心進場後，多次上門拜訪也都吃閉門羹。
不過住都中心擔任顧問，堅持實施方式是公平、公開、透明的「真權變」，不可能有任何私下協議，力求打破以往「最後一戶條件會更好」的都更錯誤迷思，以求建立都更戶互信。
三個月下來，某天住戶突然來到中心想看契約及權變報告書，並表達他們對民間辦理都更的擔憂，經過中心一再說明「公平、公開、透明」的辦理原則，不久後該住戶即卸下心防，主動簽約完成選屋。
住都中心表示，都更實施方式主要有兩種，一為協議合建，一為權利變換，協議合建是私下協議條件不公開透明，加上傳統迷思認為越晚簽約條件越好，因此推動上存在較多變數，導致許多都更案停滯不前。
權利變換則是透過三家估價師估算權利價值，再由政府組成審查小組審核把關，過程中所有實施者與所有地主間的分配資訊都公開透明，有助於都更案更順利推動。
新北住都中心指出，禾蓮開發尋求與中心合作，透過公正第三方的行政法人擔任全案顧問，提高民辦都更的推動效率，如今此案取得100%地主同意，所有住戶的期待圓滿達成，111年5月即將動工，未來中心仍會一路監督與陪伴，協助海砂屋住戶早日搬回新家。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言