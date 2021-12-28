新莊都更案整合22年沒結果 改這樣做3個月搞定

新北住都中心表示，新莊公園一路海砂屋都更案，最後三戶不同意戶，經住都心中進場努力溝通三個月，近日已全數同意，主體建物近日已開拆，預計明年5月動工。

新莊公園一路都更案位於新莊區公園一路，基地範圍包括忠孝段、立言段等總計15筆土地、91位住戶，面積約995.7坪。

此一社區早在民國88年即有住戶發現房子是海砂屋，陸續有多家建商出面洽談合建，都沒成功。22年下來，不少住家樓地板混凝土剝落嚴重、鋼筋裸露，住戶生命安全飽受威脅。

禾蓮開發後來進場整合，在都更重建委員會喊出「同棟一命」後， 整合大有進展。但一直到今年7月，仍有三戶堅持不同意，社區住戶、開發商於是請求新北住都中心以公正第三方角色出手協助。

新北住都中心表示，有住戶六、七年來從不出現，也不接電話，住都中心進場後，多次上門拜訪也都吃閉門羹。

不過住都中心擔任顧問，堅持實施方式是公平、公開、透明的「真權變」，不可能有任何私下協議，力求打破以往「最後一戶條件會更好」的都更錯誤迷思，以求建立都更戶互信。

三個月下來，某天住戶突然來到中心想看契約及權變報告書，並表達他們對民間辦理都更的擔憂，經過中心一再說明「公平、公開、透明」的辦理原則，不久後該住戶即卸下心防，主動簽約完成選屋。

住都中心表示，都更實施方式主要有兩種，一為協議合建，一為權利變換，協議合建是私下協議條件不公開透明，加上傳統迷思認為越晚簽約條件越好，因此推動上存在較多變數，導致許多都更案停滯不前。

權利變換則是透過三家估價師估算權利價值，再由政府組成審查小組審核把關，過程中所有實施者與所有地主間的分配資訊都公開透明，有助於都更案更順利推動。