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寬心園與吳寶春聯名推出春節禮盒 搶攻春節伴手禮市場

經濟日報 / 記者宋健生／台中即時報導
「富貴糕」採用台灣水磨糯米加入精品堅果，口感Q彈不黏牙。記者宋健生/攝影
「富貴糕」採用台灣水磨糯米加入精品堅果，口感Q彈不黏牙。記者宋健生/攝影

國內蔬食連鎖龍頭品牌寬心園，今(27)日宣布再次力邀世界冠軍麵包師傅吳寶春，為虎年的春節量身訂作「同心引力」聯名新年禮盒，將熟悉的年節滋味、層層堆疊進香酥的餅皮，邀請民眾一口「甜漬福虎」、一口「金鑲如意」，與摯愛親友分享團圓時光的有滋有味。

另外，寬心園今年也推出「寬心富貴糕禮盒」，並自即日起開始預購，搶攻年終送禮商機。

寬心園所屬的和緣餐飲集團執行長張志遠指出，全台伴手禮市場高達400億元，其中以春節為最大量，寬心園針對不同的需求，特別推出二款不同的春節禮盒。其中，與世界麵包冠軍吳寶春師傅繼中秋聯名月餅獲好評後，再次攜手推出「同心引力」聯名新年禮盒。

另外，還有海峽兩岸十大名廚施建瑋總監領軍金牌廚藝團隊，只在春節限定推出主廚親手製作的「寬心富貴糕禮盒」。此次兩款禮盒，均由種籽設計打造；種籽設計為文字出發者，喜歡寫字、畫畫及手作的力量。

長年致力推行蔬食、素食運動的寬心園，除了藉日常食事、邀請顧客一同關注身體和土地的健康之外，更不斷透過節慶料理的創新研發、激盪出蔬食的多元美味。

張志遠表示，今年度的春節企劃「同心引力」聯名新年禮盒，以自家熱銷口味南瓜乳酪，偕同吳寶春師傅的經典冠軍口味桂圓紅棗，堅持低糖、低油、低脂，文火緩焙製作，組成有甜也有鹹的奶素禮盒。

另搭配華人最喜愛的南棗核桃糕，希望陪伴每一位家人安心吃甜甜、寬心吃鹹鮮，迎接心想事成的福虎年。

其中，「甜漬福虎」以桂圓、紅棗、酥餅為主要原料，採摘自然的甜、以時光釀漬，蜜出世界冠軍的心意，搭配低糖低油脂製作的酥餅，讓吃甜甜也能零負擔，解去大桌菜飯的膩，團圓新年的健康與幸福。

「金鑲如意」則是以南瓜、乳酪、酥餅為原料，當東方的含蓄綿密、巧遇西方的鮮流奔放，文火鍛鍊的真功夫，就在此刻綻露金芒。

至於南棗核桃糕的工序繁複，精選特級黑棗、紅棗，慢工細活熬製成棗泥醬，再依古法黃金比例拌入純正麥芽與精品核桃，棗泥濃郁細緻的香氣與核桃特有的清脆口感結合，入口後令人回味無窮。

張志遠強調，寬心園堅持以最優選食材製作，每個過程都是光陰的積累，才能製作出淡雅清甜，香氣迷人又不黏牙、口感完美的南棗核桃糕，是華人最喜愛的過年甜點。

另外，「富貴糕」採用台灣水磨糯米加入精品堅果可夫萊綜合堅果、柴燒桂圓、遵循古法純正麥芽等食材精心研發而成，口感Q彈不黏牙，內餡飽滿豐富，甜而不膩的滋味是點心首選，送禮自用兩相宜。

張志遠說，「富貴糕」的堅果，是使用8小時低溫烘焙，鎖住堅果營養的「可夫萊」雙活菌專利堅果(杏仁/腰果/核桃/胡桃/開心果)，另添加納豆菌及乳酸菌，是市面上最頂級的堅果，為富貴糕帶來香脆的口感。

台灣本土柴燒桂圓，古法烘培，香氣層次豐富，完全不加其他加工糖，甜味來自果實本身，口感Q彈，而糕體則以台灣在地水磨糯米調配而成，另加上遵循古法的純正麥芽糖，晶瑩剔透，甘甜芳香滋味。

聯名新年禮盒的組合包括「甜漬福虎」、「金鑲如意」及南棗核桃糕。記者宋健生/攝影
聯名新年禮盒的組合包括「甜漬福虎」、「金鑲如意」及南棗核桃糕。記者宋健生/攝影
寬心園執行長張志遠展示吳寶春為虎年春節量身訂作「同心引力」聯名禮盒。記者宋健生/攝影
寬心園執行長張志遠展示吳寶春為虎年春節量身訂作「同心引力」聯名禮盒。記者宋健生/攝影

春節 吳寶春

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