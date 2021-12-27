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寒冬送愛！「健康老施」捐贈電動健步機給全成基金會

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
「健康老施」施泰生(中)捐贈電動健步機及加菜金給全成基金會的長者。記者宋健生/攝影
「健康老施」施泰生(中)捐贈電動健步機及加菜金給全成基金會的長者。記者宋健生/攝影

歲末寒冬，平常就熱心公益、關懷弱勢與長輩的「健康老施」台灣輝葉企業，今(27)日特別捐贈20台電動健步機及春節尾牙加菜金，給台中市全成社會福利基金會的長者們，希望這些長輩能夠健步在腳底、溫暖健康在心裡。

全成社會福利基金會也頒發感謝狀給「健康老施」董事長施泰生，在場還有60多名長者，跟台中市政府社會局、衛生局的人員觀禮，場面溫馨熱鬧。

在這場「健康老施」巡迴捐贈活動中，還有2021年台灣小姐6名佳麗，從台灣各地趕來現場，除了支持與肯定這項公益捐贈活動，台灣小姐也穿著聖誕服飾，為長輩們演出精彩的歌舞。

「健康老施」施泰生表示，很高興能夠利用歲末佳節的機會，贈送電動健步機，幫助全成福利基金會長照、日照跟社區活動中心的長輩們。

其實，「健康老施」之前已配合衛福部關愛長照老人的政策，贈送老人健步機給新光醫院、太平醫院、澄清醫院、板橋新保、台中宏恩、台北大龍老人住宅等社福單位。

施泰生強調，他35年來持續研發生產健身器材，可以說已成為業界的翹楚跟達人，因為他出身三級貧戶，往昔家徒四壁曾需要被救濟，如今事業有成，也是他想要回饋社會的初衷。

施泰生感性的說，在生老病死的人生過程當中，最需要關注的是長照老人行走不便的問題，希望獲得社會回響，以及大家的關注與關心。

他也以自己母親坐輪椅的痛苦親身經歷，證明「健康老施」的電動健步機能夠幫助許多人，重新找回健康幸福，可以陪伴家人走出快樂人生。

在捐贈儀式之後，施泰生還親自教導老人們如何使用電動健步機，並且送給長輩們每人一份代表平平安安的聖誕禮物。

最後，「健康老施」還為老人們舉辦一場愛心慈善餐會，台灣小姐在施泰生的帶領下，配合輕鬆歡樂的音樂，演出端菜上桌秀，加上一道道美食佳餚，讓全成福利基金會照顧中心的60多位長者，都露出快樂滿足的笑容。

全成基金會深耕南屯社區服務近16年，不論是健康長者的健康預防或失能者長期照服務，歷來頗受好評，此次獲得「健康老施」肯定，捐助電動健步機，主要提供基金會運用於社區服務，針對日常失功能老人提供輔助運動協助，維持現有日常功能。

接受春社日間照顧服務的63歲羅泰山，中風已近8年，雖然長期左側偏癱，但期待透過復健恢復自理能力的意願還是非常強烈。

羅泰山說，日照下課後會到復健診所進行復健，一周去三次，如果遇到下雨天就沒辦法去。現在日照中心有了健步機，他會每天努力使用它，鍛鍊腳力，維持身體機能。

全成基金會董事長聶玉美表示，感謝有這多熱心人士願意對長者健康預防和長期照顧貢獻心力，全成基金會有了善心者的支持與愛護，將更竭心盡力的守護好每一位受照顧者，讓這群老人家能持續活躍在熟悉的社區裡。

另外，基金會在每年過年前都會連結社區志工、企業團體等，辦理「寒冬送暖歲末圍爐-送年菜活動」，明年1月21日將邁入第16屆，目前正在熱情募集善心中，希望大家多支持。

施泰生說，「健康老施」公益慈善活動會一直持續下去，希望喚起更多人關心周遭的弱勢族群，在發展台灣經濟之餘，也要讓社會更幸福美滿。

2021年台灣小姐還送給長輩們每人一份代表平平安安的聖誕禮物。記者宋健生/攝影
2021年台灣小姐還送給長輩們每人一份代表平平安安的聖誕禮物。記者宋健生/攝影

復健 長照 泰山

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