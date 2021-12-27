首屆Uber Eats商家合作夥伴獎 消費者最愛麥當勞、全聯

疫情衝擊百業，尤以餐飲與零售業影響甚深，但是 Uber Eats 觀察到今年有更多合作商家求變突圍而出，透過延伸外送服務、發展適合外送的餐飲選擇、優化營運流程、豐富化平台線上消費體驗等作法，滿足了民眾對於日常所需的餐飲、生鮮及日用品採買需求，也因此從危機找到轉型契機，創造另一個成長引擎。為表揚這些尋求創新且優化外送體驗的合作夥伴，Uber Eats 今（27）日公布「2021 Uber Eats 商家合作夥伴獎」獲獎名單，由40間來自全台不同類型的商家合作夥伴獲得殊榮。

Uber Eats 台灣業務副總吉慶表示：「疫情期間，眾多商家合作夥伴還是積極迎合多變的環境，選擇透過 Uber Eats 服務消費者，使線上外送成為大眾所仰賴的日常性服務。我們推出首屆「2021 Uber Eats 商家合作夥伴獎」，希望讓許多很棒的商家合作夥伴被更多消費者看見，我們也期望繼續與商家合作夥伴及外送合作夥伴共同持續優化整體外送體驗。」

綜合消費者針對商品品質、美味與新鮮度、包裝等各項評價結果選出「消費者首選」合作商家，並且由麥當勞、全聯福利中心、新北的五燈獎豬腳魯肉飯、台中的 Poké Poké 波奇波奇及黃家園蒸餃館獲得殊榮。

「麥當勞」菜單推陳出新，不定期更新菜單，並推出球后獨家套餐、BTS 套餐等許多具話題性的期間限定餐點，滿足消費者嚐鮮需求；依據平台大數據分析，訂單平均在16分鐘左右即可送達指定地點，並且以雙層牛肉吉事堡、勁辣鷄腿堡、大麥克為消費者最喜愛的必點餐點。

「全聯福利中心」自行選擇採取線上與門市價格一致的策略，價格親民；目前全台有214家全聯門市可以服務 Uber Eats 18個營運城市的消費者，上架約2500支精選熱門商品滿足消費者日常多元需求，並持續優化營運流程，低缺貨率及10分鐘內快速備貨讓訂單更有效率送達，讓「全聯福利中心」九成門市獲得消費者平均4.8星好評。

「忠青商行」與雲端廚房合作拓商機；「初米好食」打造快食尚餐廳品牌，年業績逆勢增6倍

超人氣文青飯館「忠青商行」以傳統小吃為基礎，結合中西口味創新菜單，用家常口味推廣米食文化，也積極與雲端廚房合作拓展外送服務，並延長下午營業時間，一年內就創造年銷售額成長4倍的好成績，其菜單中的招牌蝦蛋飯為消費者最愛。

「初米好食」創辦人以曾為外送合作夥伴的經驗，觀察到新型態健康餐盒消費趨勢，因此發展出「快食尚」新型態經營模式，陸續打造出八大僅提供外送的線上虛擬餐廳品牌，以快速備餐、主題性與品質穩定的餐點為特色，創造業績逆勢成長六倍。

目前在 Uber Eats 上共經營八大品牌、41間線上虛擬餐廳，並因應不同消費族群所需推出差異化特色餐盒，如旗下最受歡迎的「小隻餐盒」針對小食量、女性族群首創小 Box 選項，搭配9樣配菜，營養均衡且份量剛好，「WooMe！無米低碳餐盒」則主打花椰米及獨家研發的菇菇米健康美食。

新興外送黑馬！「棉花田生機園地」滾動式優化服務品質，上線隔月銷售額成長破5倍

消費者的外送需求從餐飲，也延伸至生鮮雜貨，「棉花田生機園地」提供嚴選有機認證的生鮮蔬果及品牌自行開發的冷凍調理包等商品，不僅自主成立食品安全檢疫部門，每日抽驗農產品以確保食的安全，更透過每週檢視 Uber Eats 平台上的各項數據，持續優化整體服務流程，改善上線初期缺貨率高、備貨時間長、上線率低的問題，帶動品牌上線隔月銷售額便成長超過五倍，為平台生鮮雜貨類別中有機品牌的第一名。

外送合作夥伴最愛！「Q Burger」暖心招待飲料，「SUBWAY 」推效率取餐

商家合作夥伴了解要將餐點有效率地送達消費者手中，需要仰賴外送合作夥伴的協力，「Q Burger」一直將外送合作夥伴視為重要的夥伴，不論是在下雨天主動遞上面紙，或是大熱天請外送合作夥伴喝一杯紅茶，「Q Burger」時常透過小小舉動為外送合作夥伴打氣；在疫情間更在全台門市發起「外送合作夥伴友善計畫」，透過平台菜單置頂功能，號召消費者一同響應「買一杯飲料送外送合作夥伴一杯」的活動，短短兩週募集八千多杯飲料為外送合作夥伴加油打氣。「SUBWAY」取餐動線標示明確，幫助外送合作夥伴在10秒內可以快速取單。

「覺旅咖啡」穩坐台北內湖區Top3熱門餐廳，「CAFE IN 硬咖啡」重視線上線下消費體驗

台北內湖知名餐廳「覺旅咖啡」自 Uber Eats 進入台灣之後即展開合作，專注發展外送餐點流程，配有專門接單及交付餐點的人力、針對其餐廳員工加強相關訓練、調整內部出餐程序，因而長期在 Uber Eats 上穩坐台北市內湖區熱門餐廳前三名，並且以番茄辣味雞肉麵深受消費者喜愛。近年連鎖咖啡潮牌「CAFE IN 硬咖啡」重視消費者線上與線下的消費體驗，經常以跨界聯名行銷帶給消費者耳目一新的體驗，比如讓可愛的三麗鷗家族走出門市設計，讓使用美食外送的消費者也可以在食材包裝、外送紙袋等材料上有驚喜的體驗。

Uber Eats 首次推出的《 2021 Uber Eats 商家合作夥伴獎》，由40間連鎖與在地獨立商家合作夥伴獲得包含消費者首選、年度黑馬、逆境蛻變、外送合作夥伴友善、天天好食等14項殊榮。Uber Eats 將持續與超過65,000家商家合作夥伴緊密合作，並且積極與商圈尋求合作的機會，為消費大眾打造優質的30分鐘隨點即送的便利生活。