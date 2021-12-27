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六福攜華熊營造打造松江南京A+酒店式商辦 明年Q2動工

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
六福旅遊集團委託華熊營造建造六福酒店式商辦，打造松江南京商圈指標商辦。圖/六福旅遊提供
六福旅遊集團委託華熊營造建造六福酒店式商辦，打造松江南京商圈指標商辦。圖/六福旅遊提供

六福（2705）今（27）日由六福旅遊集團副董事長暨六福開發建設董事長賴振融代表，與華熊營造董事長稻豊彥完成簽約儀式，宣布以營建管理方式承攬，預估投入總價約19.24億元，委託日本百年營造大廠「熊谷組」台灣分公司「華熊營造」建造六福酒店式商辦，預計明年第2季動工，估2026年完工。

六福表示，將借重其台北101、新光摩天大樓的高規格營造實力，並結合六福酒店式顧問管理的高品質飯店整合性服務，從日系精工安全結構、人性化出發，融合減碳、人性、科技、商務等特色，共同打造以人為本，環境永續的A+酒店式商辦大樓，將成為松江南京商圈指標商辦。

六福旅遊集團副董事長暨六福開發建設董事長賴振融表示，位處松江南京商圈核心的全新六福酒店式商辦，改建後為地下6層、地上21層鋼骨結構造A+商辦大樓，改建後總樓地板面積將達6,350坪。以環境永續為前提，打造結合減碳、人性、科技、商務的永續建築，並呼應集團的多元發展精神。

華熊營造董事長稻豊彥表示，六福酒店式商辦將採最新建築工法，以高規格建材打造，並呼應全球環保減碳綠色理念，建築物外觀以代表無限可能的弧線做為主體線，立面則以輕盈如鏡的帷幕設計搭配動態的垂直進出面，讓人們站在不同角度都能看見新大樓的不同姿態，在動態的移動過程中翻閱到不同風景，兼具安全、環保的永續精神。

在全球ESG浪潮下，多數企業主選擇辦公室已訂定環境永續的目標，六福表示，該酒店式商辦大樓將取得國內外五大建築標章認證，包含LEED美國綠建築與WELL健康建築標章、綠建築標章、智慧建築標章及耐震標章，兼顧員工健康及永續建築，並強化人性化的加值型服務，透過六福酒店式的物業管理及上千人團隊全力支援，提供強調以人為本的精緻服務體驗。

此外，新大樓也將設立多功能視訊會議室、24小時商務中心、專業秘書服務等，讓使用者靈活運用，以提高溝通協作效率，另外隨著健康意識抬頭，將設置五星飯店主廚駐點的餐廳，不定期更換菜單，時令食材新鮮直送，也能依客戶需求設計客製化菜單。還有健身房、休閒娛樂中心等，隨時都能盡情紓壓。

商辦 摩天大樓 減碳

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