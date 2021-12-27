華航載台商回家過年 去程不載客靠這招不吃虧

中國大陸疫情升溫，上海浦東機場調整防疫規定，要求客機抵達後要加強清消，粗估清消時間至少一到兩個小時，考量過年前赴大陸的旅客上，返回載客多，華航（2610）去程取消載客，即無需加強清消，確保整點可以把旅客載回台灣。至於大家關心的貨運，則不受影響，照樣滿載到對岸去。

華航今（27）日宣布，配合上海浦東機場最新防疫規定，執行客艙加強消毒清潔作業，考量近日實際運作狀況後決定，1月松山-浦東去程航班調整為每週三、六、日共三班載客，高雄-浦東去程航班調整為每周六飛航一班載客，服務南部地區鄉親；另桃園-浦東去程航班自即日起至明年1月底前取消載客。後續2月上海航線將視航班運行狀況評估因應。

華航表示，浦東回程飛往桃園、松山、高雄航班仍依原定班表飛航載客，旅客返台過年計畫不會受到影響。唯因配合上海浦東機場地面作業，航班出發仍然難免延誤，敬請旅客見諒。

每一年過年前，都是台商返國的旺季，確保自大陸返台的旅客可以回來，以取消去程的載客作為代價，依據實際的載客需求，還是划算。尤其是不載客的航班，貨運載的滿滿的，同樣為華航賺錢。