快訊

顏寬恒控16名檢察官進駐中二「政治偵查」 中檢回應了

華航載台商回家過年 去程不載客靠這招不吃虧

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導
華航表示，浦東回程飛往桃園、松山、高雄航班仍依原定班表飛航載客，旅客返台過年計畫不會受到影響，圖為華航班機示意圖。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影
華航表示，浦東回程飛往桃園、松山、高雄航班仍依原定班表飛航載客，旅客返台過年計畫不會受到影響，圖為華航班機示意圖。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影

中國大陸疫情升溫，上海浦東機場調整防疫規定，要求客機抵達後要加強清消，粗估清消時間至少一到兩個小時，考量過年前赴大陸的旅客上，返回載客多，華航（2610）去程取消載客，即無需加強清消，確保整點可以把旅客載回台灣。至於大家關心的貨運，則不受影響，照樣滿載到對岸去。

華航今（27）日宣布，配合上海浦東機場最新防疫規定，執行客艙加強消毒清潔作業，考量近日實際運作狀況後決定，1月松山-浦東去程航班調整為每週三、六、日共三班載客，高雄-浦東去程航班調整為每周六飛航一班載客，服務南部地區鄉親；另桃園-浦東去程航班自即日起至明年1月底前取消載客。後續2月上海航線將視航班運行狀況評估因應。

華航表示，浦東回程飛往桃園、松山、高雄航班仍依原定班表飛航載客，旅客返台過年計畫不會受到影響。唯因配合上海浦東機場地面作業，航班出發仍然難免延誤，敬請旅客見諒。

每一年過年前，都是台商返國的旺季，確保自大陸返台的旅客可以回來，以取消去程的載客作為代價，依據實際的載客需求，還是划算。尤其是不載客的航班，貨運載的滿滿的，同樣為華航賺錢。

浦東機場 上海 華航

延伸閱讀

外資買超111億 四大族群受青睞

華航調整台灣往上海浦東班機 回程返台不受影響

因應浦東機場防疫規定 華航宣布調整飛上海浦東航班

海轉空撐價格+客運復甦商機 本土法人喊買航空雙雄

相關新聞

農業金庫董座吳明敏獲續任 鎖定四大營運重點

農業金庫董事長吳明敏歷經四年任期之後，今（27）日股東會改選成功連任，吳明敏表示，過去四年成果豐碩，開業16年的農業金庫...

長榮砸6.16億元增加設備 提昇碼頭裝卸效率

長榮海運（2603）今（27）日在證交所召開記者會表示，長榮海運公司100%持股之子公司Everport Termina...

華航調整台灣往上海浦東班機 回程返台不受影響

華航（2610）配合上海浦東機場最新防疫規定，執行客艙加強消毒清潔作業，考量近日實際運作狀況後決定，1月松山-浦東去程航...

電動車掀「強池奪鋰」潮 ETF快速掌握利基

全球淨零碳排的趨勢興起，引領電動車市場倍速成長；動力電池供不應求，帶動電池中上游供應商營收大躍進，尤其「鋰礦」為電動車動...

台南都更精華中的精華 平實營區招商成功

眾所矚目的台南市東區平實營區第2期都更開發案由達麗建設得標，面積2.4公頃，規畫興建9棟大樓，近940戶，市府可取得12...

超奇葩打工 幫分手、幫殺死小強、教看股票都能賺錢

大學生瘋打工，幫分手、幫殺死小強、教怎麼看股票都能賺錢。根據全台最大打工平台「小雞上工」今（27）日公布的最新數據顯示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。