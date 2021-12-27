農業金庫董座吳明敏獲續任 鎖定四大營運重點

農業金庫董事長吳明敏歷經四年任期之後，今（27）日股東會改選成功連任，吳明敏表示，過去四年成果豐碩，開業16年的農業金庫已成為「一個值得信賴的品牌」，未來除將繼續嚴守內稽內控，協助執行「健全農業金融機構之經營，保障存款人權益，促進農漁村經濟發展的法定任務」外，「農業貸款、農業創投、資訊整合、跨境連結」是工作重點。

吳明敏說，過去四年有兩年疫情，非常感謝農業金庫同仁堅守崗位、他們的家人與公司業務發展顧問冒著風險力挺。2011年起，農業金庫連續11年獲得中華長期信評twAAA最高肯定，今(2021)年榮獲「國家品牌玉山獎」傑出企業類和傑出企業領導人；首次出版企業社會責任CSR報告書得到TCSA永續報告類-銀獎；子公司農金資訊公司及同仁更獲得聯合徵信中心「金質獎」績優資訊處理中心及績優人員肯定。

過去四年，農業金庫與農漁會信用部的經營績效指標全面穩健向上，開通青壯年農民從農貸款線上媒合平臺、農漁會洗錢防制系統上線、臺南與桃園分行開業、安全農產品產銷媒合平臺「農金安心GO」成功啟用，蘇貞昌院長到場加持、開通農漁會一卡通 Money帳戶連結儲值服務，並舉辦感恩音樂會、發行青農創業《蛻變百農 卓越農金》專書，農業金融研討會蔡英文總統視訊勛勉。

吳明敏指出，農業金庫的農業放款占總放款餘額超過10％，用在協助農業發展的比例遠遠超越日本農林中央金庫，農業金庫的獲利率也優於日本農林中央金庫。農漁會信用部轉存款約占農業金庫總存款9成5，他了解這些資金所帶來的責任與期待。

吳明敏感謝蘇貞昌院長的託付、提名。蔡英文總統指示，農產品能夠走向國際，農業金庫將加強辦理農業放款、盡速完成資訊整合，審慎執行農業創投，支持智慧農業、循環經濟、跨境連結，扮演更為稱職的資金管理角色。