快訊

顏寬恒控16名檢察官進駐中二「政治偵查」 中檢回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

農業金庫董座吳明敏獲續任 鎖定四大營運重點

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
全國農業金庫董事長吳明敏。聯合報系資料照片／記者陳怡慈攝影
全國農業金庫董事長吳明敏。聯合報系資料照片／記者陳怡慈攝影

農業金庫董事長吳明敏歷經四年任期之後，今（27）日股東會改選成功連任，吳明敏表示，過去四年成果豐碩，開業16年的農業金庫已成為「一個值得信賴的品牌」，未來除將繼續嚴守內稽內控，協助執行「健全農業金融機構之經營，保障存款人權益，促進農漁村經濟發展的法定任務」外，「農業貸款、農業創投、資訊整合、跨境連結」是工作重點。

吳明敏說，過去四年有兩年疫情，非常感謝農業金庫同仁堅守崗位、他們的家人與公司業務發展顧問冒著風險力挺。2011年起，農業金庫連續11年獲得中華長期信評twAAA最高肯定，今(2021)年榮獲「國家品牌玉山獎」傑出企業類和傑出企業領導人；首次出版企業社會責任CSR報告書得到TCSA永續報告類-銀獎；子公司農金資訊公司及同仁更獲得聯合徵信中心「金質獎」績優資訊處理中心及績優人員肯定。

過去四年，農業金庫與農漁會信用部的經營績效指標全面穩健向上，開通青壯年農民從農貸款線上媒合平臺、農漁會洗錢防制系統上線、臺南與桃園分行開業、安全農產品產銷媒合平臺「農金安心GO」成功啟用，蘇貞昌院長到場加持、開通農漁會一卡通 Money帳戶連結儲值服務，並舉辦感恩音樂會、發行青農創業《蛻變百農 卓越農金》專書，農業金融研討會蔡英文總統視訊勛勉。

吳明敏指出，農業金庫的農業放款占總放款餘額超過10％，用在協助農業發展的比例遠遠超越日本農林中央金庫，農業金庫的獲利率也優於日本農林中央金庫。農漁會信用部轉存款約占農業金庫總存款9成5，他了解這些資金所帶來的責任與期待。

吳明敏感謝蘇貞昌院長的託付、提名。蔡英文總統指示，農產品能夠走向國際，農業金庫將加強辦理農業放款、盡速完成資訊整合，審慎執行農業創投，支持智慧農業、循環經濟、跨境連結，扮演更為稱職的資金管理角色。

農業 創投

延伸閱讀

監察院明巡察行政院 聚焦國防自主、台鐵組改

影／誰是年度政壇幹話王？2021驚句回顧

台鐵EMU3000首航 騰雲座艙最吸睛

【重磅快評】從高虹安嗆老柯看民進黨把少林足球變日常

相關新聞

農業金庫董座吳明敏獲續任 鎖定四大營運重點

農業金庫董事長吳明敏歷經四年任期之後，今（27）日股東會改選成功連任，吳明敏表示，過去四年成果豐碩，開業16年的農業金庫...

長榮砸6.16億元增加設備 提昇碼頭裝卸效率

長榮海運（2603）今（27）日在證交所召開記者會表示，長榮海運公司100%持股之子公司Everport Termina...

華航調整台灣往上海浦東班機 回程返台不受影響

華航（2610）配合上海浦東機場最新防疫規定，執行客艙加強消毒清潔作業，考量近日實際運作狀況後決定，1月松山-浦東去程航...

電動車掀「強池奪鋰」潮 ETF快速掌握利基

全球淨零碳排的趨勢興起，引領電動車市場倍速成長；動力電池供不應求，帶動電池中上游供應商營收大躍進，尤其「鋰礦」為電動車動...

台南都更精華中的精華 平實營區招商成功

眾所矚目的台南市東區平實營區第2期都更開發案由達麗建設得標，面積2.4公頃，規畫興建9棟大樓，近940戶，市府可取得12...

超奇葩打工 幫分手、幫殺死小強、教看股票都能賺錢

大學生瘋打工，幫分手、幫殺死小強、教怎麼看股票都能賺錢。根據全台最大打工平台「小雞上工」今（27）日公布的最新數據顯示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。