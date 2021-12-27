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新竹買完換台北！竹科客砸2億買「潤泰敦峰」

經濟日報 / 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

據最新實價揭露，松山區市民大道上，微風百貨旁的知名豪宅「潤泰敦峰」有一筆16樓戶交易，為今年該社區交易單總價新高，單價217.75萬元，總價2.25億元，單總價也是社區歷年第四高價碼，經查謄本，買方為兩位自然人共同持有，皆來自新竹縣市，分別在新竹市東區、新竹縣竹北市有資產，再買台北市豪宅，實力不言可喻。

全球居不動產情報室總監陳炳辰表示，以豪宅規格打造的「潤泰敦峰」，雖然位於不被認為是黃金門牌的市民大道，且鄰近高架橋、棟距窄小等疑慮，但其規劃基地臨路退縮，訴諸垂直綠化風格，景觀視野無虞，又有無邊際泳池等豪宅公設，出門就可逛微風百貨，吸引富人目光，現也是松山區豪宅指標，今年實價揭露筆數已來到13筆，居松山區之冠，還為台北市交易量能前三強，價格也只有少數低樓層低於單價200萬元，行情則在200萬元之譜，傳出不少知名富人購置，高知名度下都讓資產族群買單。

陳炳辰指出，台北市具備首都優勢，區域建設強，居住環境佳，房產有抗跌保值性，不容易受市場風吹草動影響，時聞外縣市民眾北上買屋，都願意高價出手，尤其是知名的豪宅產品，目前從大安區敦化南路延伸至松山區的林蔭大道豪宅，輔以雙敦生活圈，宜居氛圍強，除了「潤泰敦峰」外，還有「華固」兩豪宅社區，以及預售案「敦仰」，均是象徵一線豪宅的單價200萬元俱樂部成員，確立敦化大道位置的含金量，外來客也青睞。

591房屋交易網新聞公關組組長畢務潔表示，內政部的抑制房價政策規劃成型，在私法人買房採許可制下，對於常見以公司名義置產的豪宅市場形成壓力，現況也確實造成不少豪宅買氣信心動搖，2022年房市現變數，買賣方均得留意。

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