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紙廠年終好樂 正隆發4.7個月、榮成全年4個月起跳

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

歲末年終，各行各業陸續公布年終獎金，今年經歷新冠肺炎疫情三級警戒，內需產業遭遇衝擊大，但有部分傳產業的年終獎金仍有不錯的行情。造紙業龍頭正隆（1904）表示，依照營運績效發放年終獎金，每人可領140天，約4.7個月，與去年相當，已連續兩年都發放近年最高年終獎金。榮成（1909）年終獎金約發放兩個月，但加計每年4月發放的績效獎金，全年也可領到4個月以上的獎金。

正隆今年以來反應原物料上漲，調漲產品報價，也推升營收表現，即便第3季受到疫情逆風影響，但隨著需求復甦，營收回穩，累計1-11月營收達406.57億元，年增13.63%。

正隆表示，今年除了維持與去年相當的年終獎金，因疫情因素，今年仍停辦尾牙、聚餐、晚會，但為酬謝員工一年辛勞，特別加發每位同仁尾牙代金2,500元。

榮成表示，因疫情考量，尾牙或年會內部還在研議，暫無安排。不過，公司每年有半年獎2個月，春節固定加發1個月，另外還有績效加發獎金，這是連結公司年度績效4月才會發放，一般金額會超過1個月以上，整體來看，全年發放4個月以上無虞。此外，由於今年獲利好過去年，因此，績效獎金的部分可望好過去年。

年終獎金 疫情

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