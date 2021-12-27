紫丁香婦幼關懷協會女性與園藝座談會引起廣大迴響

紫丁香婦幼關懷協會日前假財團法人張榮發基金會國際會議廳，舉辦女性與園藝座談會，邀請國內此方面專家與重量級講者一齊來分享，現場座無虛席，並開放線上聆聽。

財團法人富喬文化藝術基金會董事長張平沼開場致詞表示，這兩年因為疫情的影響，許多人開始省思與大自然之間的關係，也有越來越多學者專家的研究顯示，人類透過與植物的接觸會感到舒適、安全，進而達到舒壓、療癒的效果，並且發現園藝能改善自我認知的心理健康、有益心靈。未來，財團法人富喬（1815）文化藝術基金會將透過各種管道來持續關懷女性，協助在社會各項領域中的女性，給予更多的支持與鼓勵。

隨後，上半場【生活與園藝–療癒與健康】由國立台灣大學園藝暨景觀學系主任葉德銘擔任主持人，與談人則邀請國立台灣大學園藝暨景觀學系教授也是台灣園藝福祉推廣協會理事長張育森以「園藝與樂活養生」發表演說，台灣園藝輔助治療協會園藝治療師黃盛璘則分享從「疫情中之園藝與生活」來進行綠生活療癒，亞東紀念醫院心理健康中心主任陳俊霖以「綠色照護的陰柔轉化」，介紹健康促進與醫療照護之運用。

下半場【女性與園藝–永續亮麗人生】則由知名主持人張啟楷擔任主持人，與談人國立台灣大學生物資源暨農學院副院長蔡明哲暢談「森林療癒與永續林業」，而綠色療癒力學院長沈瑞琳從她的新書《加齡的自然療癒力》，介紹景觀療癒之綠旅行、綠藝術等概念。最後，財團法人中華花藝文教基金會花藝教授張碧鄉分享「花物造境欣賞的觀點與角度」，結合園藝與藝術跟大家傳遞美的本質、享受心靈快樂，呼籲大家共同觀察自然環境、關心永續發展。

這次座談會吸引許多有興趣的民眾報名參加，紛紛提問引起廣大迴響，紫丁香婦幼關懷協會理事長陳淑珠表示，期望藉由這次座談會來提倡綠生活理念，講求「不只要活到老，還要活得好」的價值觀點；也希望能倡導社會大眾瞭解園藝與景觀也是一種藝術，協助大家透過自我調適與紓壓、活躍老化、重組幸福，讓幸福感提升。