三大題材加持 永豐餘集團年底作帳行情升溫

時序進入年底倒數，集團作帳行情蠢動。造紙類股的永豐餘（1907）集團今日發動攻勢，除了永豐餘早盤大漲，股價來到37.2元，漲幅逾4%，華紙（1905）漲勢最凶猛，盤中來到27元，漲幅逾5%，另，永豐實（6790）盤中來到52.4元，漲幅逾3%，創兩個多月來新高。造紙類股指數今日表現也續強，盤中來到430.31點，早盤漲幅一度達3%，創近三個月來新高，漲勢居各類股之冠。

法人認為，永豐餘集團主要擁三大題材，除了年底集團股通常因集團作帳，互相拉抬效應明顯之外，永豐餘集團今年以來從文化紙、工紙、衛生紙全面喊漲，隨著產品報價上漲，可將原料與能源價格上漲的價格壓力轉嫁出去，有助獲利表現。此外，2022年碳中和主題備受期待，永豐餘集團旗下華紙是台灣唯一一家擁有超過50年造林經驗的公司，從造林到造紙，林漿紙一貫，早已形成固碳產業鏈。若要計算碳權或進行碳交易，對華紙來說是未來一大優勢。

此外，華紙專注於非塑產品與食品包裝材料的全球行銷與拓展，並在全循環經濟的經營理念下，開發更多纖維材料產品，提升產品多樣性，壯大市場競爭力。法人表示，12月華紙再調紙價5-10%，隨著原料、運輸成本增加，今年度調漲紙價約三成左右，加上環保政策帶動及新產現擴大應用，可望挹注華紙後市營運成長動能。