靠房價翻身？桃園老宅單價創10年高 這區5年漲三成

房市熱，預售新案房價急漲，老公寓也跟著翻身？台灣房屋集團趨勢中心彙整桃園不動產e指通統計資料顯示，桃園市楊梅區公寓，2017年均價每坪7.4萬元，今年來到9.6萬元，漲幅達29.7%。

觀察桃園各區公寓單價變化，今年單價站上10年歷史新高點，包括楊梅、八德、中壢、平鎮、龜山以及龍潭6區。專家表示，顯見在通貨膨脹與房價大漲的時代，一字頭房價的老公寓，儼然已是搶賺購屋增值財的火熱目標。

據資料顯示，2021年桃園市各行政區公寓單價約11.9萬元，與2017年單價10.8萬元相比，五年來成長約10.2%，其中，楊梅區漲最兇，價漲29.7%。

漲幅第二的為八德區，成長幅度達26.3%，其餘蘆竹、桃園區等，漲幅也都在二成以上，整體而言，蛋白區的公寓單價漲勢勝過桃園、中壢等蛋黃區。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，近年不動產市場熱絡，在預售屋開價與成交價格頻創新高的情況下，部分買盤轉向總價較低低的公寓產品，進而推升公寓的價量表現，其中以地段好、交通便利性高，以及生活機能佳的區域最受歡迎，例如，市中心商圈、大學城周邊或是工業區附近，因有潛在的租屋需求，不僅深受置產族喜愛，更是包租公最青睞的投資標的。

楊梅之所以摘金，台灣房屋埔心直營二店店長何淑媚指出，楊梅區公寓成長，主要受惠五楊高架開通著實為楊梅地區挹注大量的能量，以及產業發展的帶動，加上相對親民的房價，吸引人口遷帶動，加上幼獅國際青年創業村暨馬達矽谷園區的進駐，並連結市府規劃中之虎頭山物聯網創新基地及中原創業村，形成桃園新創廊帶。

江怡慧分析，老公寓行情看俏有三大原因，第一是購屋輕負擔，公寓單價、總價較低，受薪階級購屋壓力較小。

第二是坪數實在，中古公寓的公設比極低，使用空間大，且不用多花公設坪數的價款，公設的維護成本也相對低，省錢又可享大空間。