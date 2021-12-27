公寓也瘋狂？桃園這區房價五年漲三成

台灣房屋集團趨勢中心彙整桃園不動產e指通統計資料指出，房市發燒，預售新案房價急漲，萬年價穩的老公寓也明顯上揚。

其中楊梅區漲最兇，近5年價漲29.7%，均價從每坪7.4萬元拉升到9.6萬元；八德區漲幅26%居次，另外蘆竹、桃園區漲幅也都在二成以上，

2021年桃園市各行政區公寓單價約11.9萬元，與2017年單價10.8萬元相比，五年來成長約10%，整體而言，蛋白區的公寓單價漲勢勝過桃園、中壢等蛋黃區。

進一步觀察十年來桃園各區公寓單價變化，包括楊梅、八德、中壢、平鎮、龜山以及龍潭等，今年單價均站上10年歷史新高點，在通貨膨脹與房價大漲的時代，一字頭房價的老公寓，似乎也成搶賺增值財的火熱目標。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧分析，近年不動產市場熱絡，在預售屋開價與成交價格頻創新高的情況下，部分買盤轉向總價較低低的公寓產品，進而推升公寓的價量表現。

其中地段好、交通便利性高，以及生活機能佳的區域最受歡迎，如市中心商圈、大學城周邊或是工業區附近，因有潛在的租屋需求，不僅深受置產族喜愛，也是包租公最青睞的投資標的。

至於楊梅公寓漲幅摘金，台灣房屋埔心直營二店 店長何淑媚指出，一來是五楊高架開通，為楊梅地區帶來產業發展，二來幼獅國際青年創業村暨馬達矽谷園區進駐，並連結市府規劃中之虎頭山物聯網創新基地及中原創業村，形成桃園新創廊帶，為楊梅帶來大量買氣，帶動區域房價上揚，公寓也同步受惠。

江怡慧分析，桃園公寓行情走俏原因有三：

一、「購屋輕負擔」：公寓單價、總價低，受薪階級購屋壓力較小。

二、「坪數實在」：公寓公設低，使用空間大，且不用多花公設坪數的價款，公設的維護成本也相對低，省錢又可享大空間；