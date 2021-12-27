買房難殺價！全台預售議價率不到1成 這縣市最低

房市交易熱絡，不過買屋產殺價2-3成的時代似乎已過去。據591實價登錄顯示，目前已揭露的預售案成交價格對比開價，全台預售建案議價率僅9.8%，不到一成，其中，七都中議價率最低的為高雄。專家表示，實登新制上路後，預售屋價格透明化，加上今年房價漲，多數建商開價不敢貿然喊高，怕嚇跑客戶，因此開價與成交價越趨於一致。

591實價登錄統計目前已揭露七都預售案價格比對開價，計算平均議價率，全台議價率不到1成，與過去多殺多，一出價殺個2~3成的房市氛圍完全不同，台北市預售案議價率約14%，591房屋交易網新聞公關組組長畢務潔表示，主因北市燙金地段，房價基期全台最高，各預售建案價格有其指標性，因此保留一定的議價空間。

新北市預售屋目前揭露筆數多在像是林口、新莊、三重等推案量大的行政區，區域預售案供給量多，互相競爭下，開價不走追高，且今年房市熱買方信心夠，反倒讓成交價一路上漲，拉近與開價距離，預售議價率低於1成，僅有6.5%。桃園市目前揭露的預售案價格不少為去年或是今年初的預售案，揭露價格較早期但開價已跟隨市場反應往上調，因此議價率落在12%。

新竹縣市今年房市買氣很旺，畢務潔指出，房市交易火熱，部分指標預售案屢屢開出天價，測試區域成交行情天花板，然而竹科買盤收入高口袋深，部分願意追價買房價未來性，買賣雙方拉扯下，預售屋議價率落在10%上下。

中南部今年預售市場同樣蓬勃發展，台中房市也因應實價登錄2.0上路，喊出「不二價」銷售的案子，相較往年成長約2~3成，像是北屯區的「心之所向」、北區「微笑之心」等都是指標建商推案，均喊出不二價銷售，實登單坪價格跟開價差距極小，台中市全區預售議價率約6.3%，不過也因缺工、缺料成本激增關係，也出現建商「一周三漲」開價的情形出現，後續買方是否能跟上這波追漲，值得觀察。