陽明董事長鄭貞茂推3階段策略 讓陽明更強

陽明（2609）董事長鄭貞茂表示，陽明三階段推動營運改造，第一步先改善財務結構，第二步制定完善公司治理架構，把遊戲規則訂清楚，然後知道未來法規趨勢來造船，第三步就會迎頭趕上。第一階段已經達標。

第二階段的想法，跟全球海運龍頭馬士基理念相近。馬士基是規模很大海運業者，想做很多的事情，較容易推動，陽明的營運規模相對較小，不是想做就可以做。

在財務改造的部分，已經達成目標。現在開始進入第二階段，全球都在推動海洋環保，節能減碳，是非做不可的，陽明在船公司中運力比較小，代表我們調整比較靈活。

第二階段也會強力推動ESG，這塊包含公司治理、內部的制度，包括市場關心的資本，也會有更適合公司的比例，來強化公司的競爭力。

過去來講，我們都是財務體質脆弱，因為沒有做適度財務規劃，造船變成都用租的，自有船比率太低，租的時候利率高，租金成本就大，現在財務體質非常健全，還有時間，不急著租或是買船，要用自身良好的條件跟造船廠談對陽明最好的條件。

對於造船陽明一直在審慎考慮，包含人員配置，有那麼多船，船員配置到底跟不跟得上等。