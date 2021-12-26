高雄愛河灣遊艇碼頭加速亞灣區開發 今簽約亞果遊艇

台灣港務公司與高雄市政府，提供國際商港水域與流行音樂中心陸域場地，共同委由高雄港區土地開發公司辦理「高雄港愛河灣遊艇碼頭A區興建營運招租」案，今天與亞果遊艇開發公司簽約，宣告愛河灣及周邊將集遊艇、觀光休憩、文化創意、音樂娛樂及數位科技等的複合式場域，並串連為高雄遊艇服務產業生態圈。

高雄市長陳其邁與台灣港務公司董事長李賢義，共同見證高雄港區土地開發公司董事長沈妙姿及亞果遊艇集團董事長侯佑霖簽約，並讓民眾搶先搭乘跨年限定渡輪新航線與當日遊艇體驗，享受高雄都會全新遊艇海洋休憩氛圍。

高流碼頭的渡輪航線今天起至1月2日試營運，每日下午都將有2至3個航班往來棧貳庫、旗津，以海上巴士的形式串聯高流、棧貳庫、旗津，成為高雄港灣新玩法。

陳其邁感謝港務公司合作，讓亞洲新灣區能加速開發，愛河灣遊艇碼頭A區將會有84船席。愛河灣是亞灣區的核心菁華區域，對喜愛遊艇活動的國內外人士，為絕佳的戰略地點。亞灣區未來除了5G AIoT園區的開發，也結合觀光、休閒、遊艇產業發展。

副市長史哲表示，市府透過「港市合作平台」會議，整合愛河灣水域陸域的資源招商，吸引民間資源共同投入愛河灣的建設加速開發。

今日愛河灣遊艇碼頭的簽約，不僅代表遊艇生活形式及產業在愛河灣落腳，更代表民間企業看好愛河灣的發展。111年遊艇碼頭興建完成，伴隨著大港橋旁蓬萊倉庫群商業空間以及郵輪旅運中心的啟用，愛河灣將成為國際遊艇及觀光的新天堂，也將會是高雄迎接世界最亮眼的門戶。

高雄遊艇產業產值已占全國遊艇產值8成以上，在全球遊艇產值則排名第四名，擁有造船產業基礎與港口優勢的高雄，是發展遊艇產業聚落的最佳地點。

亞果遊艇集團董事長侯佑霖表示，愛河灣遊艇碼頭A區84個泊位可提供60呎以上遊艇停靠，有單體和雙體。近年台灣遊艇、帆船的成長很快，非常缺乏遊艇服務業人才，也希望配合大學相關科系，加速培育海洋休憩人才。