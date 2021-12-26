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晶鑽與維格醫美等醫美集團籌組25家診所策略聯盟

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

晶鑽生醫（6815）宣布，繼先前與維格醫美集團簽署產品銷售合作意向書後，25日再度與維格醫美達成新合作協議，由晶鑽生醫主導與維格醫美、晶鑽時尚及好萊塢等台灣知名連鎖醫美集團，共達25家診所共同籌組策略聯盟，創下台灣最大之醫美產業聯盟紀錄。

聯盟將透過共同採購、共同行銷與教育訓練提高國內醫美技術自主性，發揮群戰力，打造國內醫美科技國家隊，盼引領台灣醫美科技產業往高值服務及關鍵材料自主化，並邁向國際打世界盃。

維格醫美位於台中南屯精華區的旗艦店25日開幕，占地200坪，為台中最大規模醫美診所，晶鑽生醫總經理謝佳憲受邀出席，並與維格醫美董事長林銘德完成簽署最新合作協議。

根據本次合作協議，晶鑽生醫將負責資源整合，透過開放平台的成立，提供業務端包括上游原材料的採購、產品行銷、醫美技術服務推廣，到相關護理人員與醫師培訓等所需資源；維格醫美、晶鑽時尚及好萊塢等合計共達25家診所，則以專屬醫學美容領域聯盟形式，藉由共享共榮理念，達到降低成本、提升營運效率。本次結盟後，將成為台灣最大之醫美聯盟，期以更優質的服務，提升台灣醫學美容科技產業的價值與競爭力。

謝佳憲表示，台灣醫美市場競爭激烈，關鍵原材料掌控在國際大廠手中，導致國內業者的營運與獲利空間長期遭到壓縮，晶鑽長期致力技術自主研發，旗下的線雕線材「提美拉」，已是國內第一、也是唯一利用自主技術開發並取得衛福部食藥署（TFDA）第二等級醫療器材許可證之線材。未來將透過集體力量降低採購成本，也將統籌相關教育訓練、認證及產品推廣，推動台灣醫美關鍵材料自主化。

林銘德表示，顏值經濟的驅動下，台灣市場仍有相當大的發展空間，唯有透過同業合作取代競爭，才有助台灣醫美產業的長線發展。目前擁有全台10萬多名來客的維格醫美，向來重視醫療人才培訓，並深知建立台灣自有技術與品牌的重要性，本次深化與晶鑽生醫的合作，連同開幕的旗艦店共18家維格醫美診所將率先響應，後續晶鑽時尚與好萊塢二集團會再加入，藉由群體戰力，將台灣的醫美技術與產品推向世界。

醫美 好萊塢

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