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佰研研發狼尾草抗肺癌新藥 向美國FDA提出申請臨床一期

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

佰研（3205）研發狼尾草抗肺癌植物新藥ZR01 向美國FDA提出申請臨床一期；下一階段將向台灣FDA提出申請臨床一期，預計2022年底完成。

佰研研發新藥ZR01（原內部編碼為ZG5236），主要用於與含鉑藥品合併治療非小細胞肺癌，預計進行所有研發階段，已向美國FDA提出申請臨床一期。

佰研表示，這個計畫標的為非小細胞肺癌化療輔助植物新藥研發，若以2018年全球癌症死亡人數觀察約有9.6百萬人口，而其中肺癌為最大宗約有1.76百萬，而其發生率也最高約有2.09百萬人口，而其中有超過80%～85%為非小細胞肺癌，肺癌除新發展的標靶療法外，傳統的肺癌治療以侵入式的手術切除或是鉑類 （Platinum)）化療藥物為主，而癌症抗藥性等的治療挑戰還需要更多研究來解決。

肺癌 佰研 FDA

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