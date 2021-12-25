中鋼今晚慶50年廠慶 宣布今年前3季亞洲表現最佳

中鋼今晚慶祝50周年廠慶，邀請歷任董事長「回娘家」，現場施放兩顆大型祈福天燈，祈願已歷經50年的中鋼，能夠「贏向100」，董事長翁朝棟指今年前三季中鋼在亞洲八家主要鋼廠中表現最佳，合併稅後淨利率14.8%、營業利益率17.2%、EBITDA Margin 25.9%，均高居第一，這是全體同仁努力成果，也是中鋼人獻給公司50歲生日的最佳賀禮。

中鋼今晚廠慶，也邀曾任中鋼總經理及董事長的前經濟部「趙耀東」現身，原來是由藝人唐從聖模仿登場，掀起熱潮，接續由康康及金曲歌后曹雅雯等知名藝人獻唱，炒熱氣氛。

董事長翁朝棟特別向所有在中鋼服務過的先輩、經營團隊及退休同仁、在職同仁及工會夥伴致謝，感謝他們奠定中鋼厚實根基。

翁朝棟說，今年1至11月中鋼自結合併營業收入為4273.3億元，較去年同期成長50.4%，合併稅前淨利為784.5億元，較去年同期大幅成長達357倍，較建廠以來歷年稅前淨利還高。另今年前三季中鋼在亞洲八家主要鋼廠中表現最佳，合併稅後淨利率14.8%、營業利益率17.2%、也高居第一。

他表示，2020及2021兩年，中鋼面臨建廠以來最多的挑戰，也是興革最有成就的時期。在美中貿易戰紛擾、新冠疫情衝擊、霸王級經濟寒流、淨零碳排的環保壓力等多重夾擊下，中鋼毫不氣餒。

2020年中鋼推動首次採取月盤與季盤分流並行的盤價制度變革、啟動第一座智慧高爐、推動轉爐石填海造地，開啟轉爐石資源化新歷程，今年自發性停止燃煤鍋爐、導入再生水及發展海水淡化技術，並正向因應減碳議題，也成立中鋼節能減碳及碳中和推動小組，期望2050年達成碳中和目標。

中鋼為奠基下一個50年永續發展，去年宣示以「高值化精緻鋼廠」以及「發展綠能產業」為經營發展雙主軸，今年第3季中鋼精緻鋼品出貨量已達46萬公噸，獲利占比達13%；中鋼光能太陽能發電建置量達84.8MW，年發電量達1.02億度；興達海基也在今年7月完成首座國內產製的水下基礎，12月15日更與台達電簽署合作備忘錄，將成立聯合實驗室，加速減排技術，掌握商機。