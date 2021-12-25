快訊

明明可出關返家 王力宏為何多花25萬續住7天防疫旅館

牴觸教改精神？考招新制恐釀「一試定終身」 台大教授批沒道理

創全台最大醫美聯盟紀錄 晶鑽、維格攜手組醫美科技國家隊

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
晶鑽生醫總經理謝佳憲(左)與維格醫美董事長林銘德(右)簽訂合作意向書。業者提供
晶鑽生醫總經理謝佳憲(左)與維格醫美董事長林銘德(右)簽訂合作意向書。業者提供

晶鑽生醫（6815）繼先前與維格醫美集團簽署產品銷售合作意向書，今（25）日與維格醫美再達成一項新合作協議。晶鑽生醫將串連維格醫美、晶鑽時尚及好萊塢等國內知名連鎖醫美集團，計25家診所共同籌組策略聯盟，本次結盟創下台灣最大之醫美產業聯盟紀錄。

根據本次合作協議，晶鑽生醫將負責資源整合，透過開放平台的成立，提供業務端包括上游原材料的採購、產品行銷、醫美技術服務推廣，到相關護理人員與醫師培訓等所需資源；維格醫美、晶鑽時尚及好萊塢等合計共達25家診所，則以專屬醫學美容領域聯盟形式，藉由共享共榮理念，達到降低成本、提升營運效率。

聯盟將透過共同採購、共同行銷與教育訓練提高國內醫美技術自主性，發揮群戰力，打造國內醫美科技國家隊，盼引領台灣醫美科技產業往高值服務及關鍵材料自主化，並邁向國際打世界盃。

晶鑽生醫總經理謝佳憲表示，台灣醫美市場競爭激烈，關鍵原材料掌控在國際大廠手中，導致國內業者的營運與獲利空間長期遭到壓縮。晶鑽長期致力技術自主研發，旗下的線雕線材「提美拉」，已是國內第一、也是唯一利用自主技術開發並取得TFDA第二等級醫療器材許可證之線材。未來，將代表聯盟內成員，透過集體力量降低採購成本，也將統籌相關教育訓練、認證及產品推廣，推動台灣醫美關鍵材料自主化。

維格醫美董事長林銘德表示，顏值經濟的驅動下，台灣市場仍有相當大的發展空間，唯有透過同業合作取代競爭，才有助台灣醫美產業的長線發展。目前擁有全台10萬多名來客的維格醫美，秉持醫療為先、美麗至上，向來重視醫療人才培訓，並深知建立台灣自有技術與品牌的重要性，本次深化與晶鑽生醫的合作，連同今日開幕的旗艦店共18家維格醫美診所將率先響應，後續晶鑽時尚與好萊塢二集團會再加入，藉由群體戰力，將台灣的醫美技術與產品推向世界。

醫美 好萊塢

延伸閱讀

晶鑽攜維格共25家診所 打造醫美最大產業聯盟

中職／人事案掀波非原意 林華韋笑曝連女兒都虧「集中1點」

鄭元暢帶修杰楷逛大街嚇路人 釣出陳怡蓉醫美老公暢聊

鳳梨釋迦禁銷大陸 陳吉仲：收購3千公噸組國家隊突圍

相關新聞

獨／選手村34億空地閒置5年 地方盼盡快開發

新北市林口區近來高度發展，人口不斷成長已突破12萬人，大型outlet、商場林立，但區內卻有一塊廣達2.2公頃、市值高達...

高雄港今年營收穩定成長 招商展現亮眼成果

面對疫情嚴峻及塞港等外在環境，高雄港今年營收仍穩定成長，預計營收達81.52億元，較去年同期成長4.5%。貨櫃業務方面，...

中鋼今晚慶50年廠慶 宣布今年前3季亞洲表現最佳

中鋼今晚慶祝50周年廠慶，邀請歷任董事長「回娘家」，現場施放兩顆大型祈福天燈，祈願已歷 經50年的中鋼，能夠「贏向100...

想買電動車? LEXUS推出專屬試乘活動

想買電動車的消費者注意，「LEXUS ELECTRIFIED品牌概念店」推出專屬試乘活動，供UX 300e(BEV)、N...

疫情穩！嘉義縣馬稠後、大埔美園區廠商年終獎金1至3月

快過年了！新冠疫情雖穩定，但受土本疫情衝擊，各行各業年終獎金發多少成為話題，嘉義縣府開發的大埔美精密機械園區及馬稠後產業...

台電估今年節電量達15億度 創近4年新高

台灣今年景氣暢旺，經濟成長率突破6%，創下11年新高，用電量也跟著成長。不過台電表示，因節電有成，估今年全國總節電量達1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。