想買電動車? LEXUS推出專屬試乘活動

想買電動車的消費者注意，「LEXUS ELECTRIFIED品牌概念店」推出專屬試乘活動，供UX 300e(BEV)、NX 450h+(PHEV)與NX 350h(HEV)三款話題車款；周末假日到信義區除了多了解電動車的新趨勢外，本周還安排暖心聖誕節音樂響宴活動。

Tesla折掀起的電動車風潮後，傳統車廠全面加入戰局，TOYOTA社長豐田章男發布全球電動車戰略，滿足世界不同顧客需求開發出來的各種全新電動車車款。國內TOYOTA總代理和泰車也宣布自即日起，讓更多消費者體驗全新動力的駕馭樂趣。

LEXUS ELECTRIFIED品牌概念店，還展出Lexus全新電動概念車LF-Z Electrified Concept ，LF-Z是一台體現Lexus Electrified電動化願景的概念車，其車名LF意即Lexus Future，字母Z則代表Zero emissions, Zero accidents，志在打造出零污染與零事故的用車體驗。

LEXUS ELECTRIFIED品牌概念店，自2021年12月27日至2022年1月23日於品牌概念店展開預約試乘體驗活動，提供UX 300e(BEV)、NX 450h+(PHEV)與NX 350h(HEV)三款話題車款，邀喜歡電動車的消費者享受駕馭電動車的樂趣。

TOYOTA全力朝著「EV for everyone」方向挺進，電動車也不是只有一種選項，讓消費者認識更多的電動車選擇，Lexus Electrified為Lexus推動車款全面電動化的宣言與願景，透過四種新興動力能源車款，讓消費者更了解電動車，可以依自己的需求來選擇最環保的車款。

這四款包含BEV(Battery Electric Vehicle)電動車、FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle)燃料電池車、HEV (Hybrid Electric Vehicle)油電複合車、PHEV (Plug in Hybrid Electric Vehicle)插電式油電複合車。