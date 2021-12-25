快訊

本土+0！ 境外18例 自美國、越南等8國入境

獨／台商注意！上海新規擾亂航班 明起松山、高雄飛浦東暫停載客到明年2月3日

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中油高煉廠轉型循環材料研發專區 今天盛大啟用

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
中油代理事長李順欽今早以「老油人」的身分，期許高煉廠華麗轉型。記者王昭月／攝影
中油代理事長李順欽今早以「老油人」的身分，期許高煉廠華麗轉型。記者王昭月／攝影

中油高雄煉油廠2015年吹熄燈號，現址經行政院核定建為「循環技術暨材料創新研發中心」，今天啟用，經濟部長王美花期許翻轉南台灣就從高雄開始，將以原中油高雄煉油廠為核心示範場域，鍵結中油、中鋼、台糖等公國營企業及廠商，建構成國家級創新材料產學研合作平台，為台灣未來的經濟發展找新的出路。

王美花會前受訪表示，高雄煉油廠原辦公區55公頃會整合成循環材料應用專區，將來包括中鋼、中油、台糖等國公營企業及南部大廠會參與包括有機、無機、生物跟化合物，半導體等研發、量產及人才培育應用等，將會是南部至關重要的研發專區。

除此，部分會成為楠梓產業專區，供台積電第進駐興建第一期廠區，這裡環境優雅，也保留既有歷史文物建築，又能做研發及產業發展，將是高雄非常大的亮點。

高煉廠內有40處被劃定歷史文資建築，是中油起家厝，老油人尤其懷念，今天與會的國策顧問何美玥說，高雄煉油廠2015年熄燈後，按中油原始規畫，是花十多年時間整治土地再轉為商用，但大家認為這樣太過可惜，於是集思廣益，最終定位轉型為循環材料研發專區，盼成為提振台灣經濟的一股新力量。中油代理董事長李順欽也表示，高煉廠熄燈不是結束，而是新的開始，盼能找回中油的榮光。

因應循環經濟趨勢，設在高煉廠的循環技術暨材料創新研發專區先以舊有的一號倉庫做為「粉體材料先進製程研發中心」，將建構成國際級材料認證分析及檢測驗證平台，引進工研院、中科院等研究單位進駐，提供未來再生料源的技術開發及認證，高值應用於化合物半導體材料產業。

高雄市副市長羅達生也表示，高煉廠是南部半導體S廊帶的核心，「循環技術暨材料創新研發專區」，屬國家5+2產業創新計畫中的「循環經濟」主要策略之一，中油預計投入近60億，帶動1.6萬就業人數。

經濟部長王美花表示，轉型循環材料專區，並迎進台積電的高雄煉油廠舊址，未來將是高雄產業發展非常大的亮點 。記者王昭月／攝影
經濟部長王美花表示，轉型循環材料專區，並迎進台積電的高雄煉油廠舊址，未來將是高雄產業發展非常大的亮點 。記者王昭月／攝影
中油高煉廠轉型循環材料研發專區，今天盛大啟用。記者王昭月／攝影
中油高煉廠轉型循環材料研發專區，今天盛大啟用。記者王昭月／攝影
經濟部政次曾文生指中油高雄煉油廠未來將朝有機、無機、生物及半導體等四大面向發展。記者王昭月／攝影
經濟部政次曾文生指中油高雄煉油廠未來將朝有機、無機、生物及半導體等四大面向發展。記者王昭月／攝影

中油 半導體

延伸閱讀

影／美光聯電握手和解 王美花：感謝群聯居中折衝

橋科道路動土 蔡英文：南部人可自豪有高科技業

明年開放福島五縣食品進口？ 王美花：未收到訊息

將投入明年地方選舉？ 王美花9個字回應

相關新聞

獨／選手村34億空地閒置5年 地方盼盡快開發

新北市林口區近來高度發展，人口不斷成長已突破12萬人，大型outlet、商場林立，但區內卻有一塊廣達2.2公頃、市值高達...

高雄港今年營收穩定成長 招商展現亮眼成果

面對疫情嚴峻及塞港等外在環境，高雄港今年營收仍穩定成長，預計營收達81.52億元，較去年同期成長4.5%。貨櫃業務方面，...

貨櫃運價漲不停 淡月大驚奇

全球貨櫃輪市場不斷上演驚奇行情，時序已來到歐美都準備要過新年假期時間，運價還是漲不停。上海航交所昨（24）日公布最新上海...

衛生紙價格 春節後喊漲

近來萬物齊漲，以「五月花」等衛生紙品牌聞名的永豐實，昨天宣布農曆年後將適度漲價，旗下產品包括衛生紙漲幅百分之五至二十，清...

疫情穩！嘉義縣馬稠後、大埔美園區廠商年終獎金1至3月

快過年了！新冠疫情雖穩定，但受土本疫情衝擊，各行各業年終獎金發多少成為話題，嘉義縣府開發的大埔美精密機械園區及馬稠後產業...

台電估今年節電量達15億度 創近4年新高

台灣今年景氣暢旺，經濟成長率突破6%，創下11年新高，用電量也跟著成長。不過台電表示，因節電有成，估今年全國總節電量達1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。