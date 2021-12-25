中油高煉廠轉型循環材料研發專區 今天盛大啟用

中油高雄煉油廠2015年吹熄燈號，現址經行政院核定建為「循環技術暨材料創新研發中心」，今天啟用，經濟部長王美花期許翻轉南台灣就從高雄開始，將以原中油高雄煉油廠為核心示範場域，鍵結中油、中鋼、台糖等公國營企業及廠商，建構成國家級創新材料產學研合作平台，為台灣未來的經濟發展找新的出路。

王美花會前受訪表示，高雄煉油廠原辦公區55公頃會整合成循環材料應用專區，將來包括中鋼、中油、台糖等國公營企業及南部大廠會參與包括有機、無機、生物跟化合物，半導體等研發、量產及人才培育應用等，將會是南部至關重要的研發專區。

除此，部分會成為楠梓產業專區，供台積電第進駐興建第一期廠區，這裡環境優雅，也保留既有歷史文物建築，又能做研發及產業發展，將是高雄非常大的亮點。

高煉廠內有40處被劃定歷史文資建築，是中油起家厝，老油人尤其懷念，今天與會的國策顧問何美玥說，高雄煉油廠2015年熄燈後，按中油原始規畫，是花十多年時間整治土地再轉為商用，但大家認為這樣太過可惜，於是集思廣益，最終定位轉型為循環材料研發專區，盼成為提振台灣經濟的一股新力量。中油代理董事長李順欽也表示，高煉廠熄燈不是結束，而是新的開始，盼能找回中油的榮光。

因應循環經濟趨勢，設在高煉廠的循環技術暨材料創新研發專區先以舊有的一號倉庫做為「粉體材料先進製程研發中心」，將建構成國際級材料認證分析及檢測驗證平台，引進工研院、中科院等研究單位進駐，提供未來再生料源的技術開發及認證，高值應用於化合物半導體材料產業。

高雄市副市長羅達生也表示，高煉廠是南部半導體S廊帶的核心，「循環技術暨材料創新研發專區」，屬國家5+2產業創新計畫中的「循環經濟」主要策略之一，中油預計投入近60億，帶動1.6萬就業人數。