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獨／選手村34億空地閒置5年 地方盼盡快開發

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
林口國宅段37地號22公頃土地閒置多年，辦理招商仍未有任何進度。記者李定宇／翻攝
林口國宅段37地號22公頃土地閒置多年，辦理招商仍未有任何進度。記者李定宇／翻攝

新北市林口區近來高度發展，人口不斷成長已突破12萬人，大型outlet、商場林立，但區內卻有一塊廣達2.2公頃、市值高達約34億元的國有土地，選手村開發完成後，遲遲沒有任何動靜，議員認為土地閒置阻礙地方發展，要求中央及地方政府應趕緊活化開發使用。

這塊林口區國宅段37地號、廣達2.2公頃的方正土地，目前為國有財產署管理，屬於林口特定區計畫內之第五種住宅區，容積率可達300%，位在文化一路一段與仁愛路二段交叉口，緊鄰林口選手村與林口運動公園，人潮來往密集，土地開發計畫可用做醫療、社福、教育、交通、旅館零售、工商服務等各行各業，開發用途廣泛。

新北市經發局曾於2020年中旬開始辦理招商委託案，雖然招商計畫一直在掛網站上，11月底舉辦「2021新北招商高值加倍大會」也將此塊土地「林口國宅段公有土地招商案」推出市場與業界媒合，但招商計畫開始後、時隔1年半遲遲沒有任何進展，甚至連招標公告都尚未進行。

此塊土地為國宅基金多年前欲興建林口國宅時一併購入，後林口選手村開發完成，37地號土地就一直未被開發利用閒置長達約5年。新北市議員鍾宏仁批評，土地閒置將阻礙地方發展，認為林口該塊土地位居重要地段，中央及地方政府應加緊開發活化土地使用，不僅能增加稅收，也能提供更多工作機會，將會同立委共同商討策略，推動招商案進行。

國產署則表示，37地號土地招商案，的確曾密集與新北市府接洽，但因中央其他部會也曾向國產署表達有用地需求有意標租，但土地面積廣大、地租價格及權利金不斐，加上2021年中因疫情進度停滯，因此尚無定論。國產署表示仍正積極推動土地開發利用，各種開發方式都有機會進行。

林口國宅段37地號22公頃土地閒置多年，辦理招商仍未有任何進度。記者李定宇／翻攝
林口國宅段37地號22公頃土地閒置多年，辦理招商仍未有任何進度。記者李定宇／翻攝

國產署 國宅 選手村

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