高雄港營收亮眼 第7貨櫃中心第1期工程明年中完工

受疫情影響全球海運昌榮，高雄港務公司今天指出，今年預估營收81.52億元、比去年同期成長4.5%，貨運量則是成長2.9%。此外，第七貨櫃中心明年起分兩期交付長榮海運公司，愛河灣遊艇碼頭開發案由亞果遊艇集團得標，攜手高雄市府推動高雄遊艇休憩產業。

台灣港務公司指出，今年面臨疫情嚴峻及塞港，高雄港110年預計營收81.52億元，較109年同期成長4.5%；貨櫃業務方面，今年高雄港貨櫃裝卸量990萬TEU，較109年同期成長2.9%。

今年推動完成事項眾多，包括洲際二期倉儲物流區11公頃土地，由利百景公司與荷蘭商史都特公司共同合作開發投資興建石化儲槽儲運設施，規劃成為亞太地區儲轉樞紐中心；南星自由貿易港區D2土地2公頃招商案，興建物流倉庫租期達20年以上。

高雄愛河灣啟動遊艇碼頭開發案，台南安平港部分，首座自由貿易貨櫃集散站在今年10月25日營運，另由南仁湖公司進駐打造濱海綜合度假城，搭配亞果遊艇集團開發遊艇碼頭區。

有關明年度推動計畫，港務公司指出，協助舊港區石化業者進駐洲際二期倉儲物流區，第七貨櫃中心5席貨櫃碼頭分2期交付長榮海運公司，預定年中完成第一期營運櫃場及建築物等相關設施，另推動萬海航運公司租賃高雄港第五貨櫃中心79-81號碼頭，增加高雄港貨櫃裝卸量。