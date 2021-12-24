疫情海嘯！王品年終掰了 正職員工改發0.5個月獎金

王品（2727）年終奬金縮水成為市場熱議的話題，王品表示，依照公司規章如果全年獲利無法達到盈餘目標，是沒辦法發放年終獎金的，但由於今年比較特別，是受天災影響，因此董事長陳正輝還是決定，另外發特別獎金0.5個月，等於年終依然會有一筆0.5個月的獎金。

王品各大品牌，第2季遇到國內進入三級警戒，單季虧損達1.08億元，每股稅後虧損1.45元，使得前三季稅後虧損為1.82億元，每股稅後虧損2.43元。原本根據規定是無法發年終，王品董事長陳正輝在給員工的一封信裡面提及，疫情蔓延、禁止內用，這些是「天災」，特別在這段時間，大家沒有離開，反而更打拚為品牌、為王品找出路，各位努力，我都看在眼裡、感動在心裡。以下是王品董事長給員工一封信：

2021年即將過去，因為我們齊心協力、攜手挺過「台灣餐飲業最艱難的挑戰」，我要感謝王品家人們的付出，大家辛苦了。過去三個月營收屢創新高，象徵黑暗隧道的盡頭已經看見光明，嶄新的2022年就要到來，我相信明年會更好！

努力一整年，我知道大家都關心有沒有年終獎金？我必須誠實告訴大家，自從5月中台灣提升為三級警戒、全台「餐飲禁內用」的劇烈衝擊，全體餐飲業5-9月大幅衰退，王品集團也受到影響，無法達成盈餘目標，按照公司人事薪資規範，今年「不會有」年終獎金。

但是，疫情蔓延、禁止內用，這些是「天災」，特別在這段時間，大家沒有離開，反而更打拚為品牌、為王品找出路，各位努力，我都看在眼裡、感動在心裡。是全體王品家人努力不懈，讓集團得以度過疫情海嘯，並且在開放內用後，成功回到巔峰。為了感謝大家的付出，公司將在農曆年前發放「特別獎金」，全體正職同仁0.5月，計時同仁依人資公告辦法計算發放，希望大家都能感受到公司照顧家人的理念。

2021年是台灣餐飲業最辛苦的一年，也是我創辦王品28年來遇過最大的挑戰，但是因為同仁團結、共體時艱，我們成功撐住「王品」這個家。歲末年終，我向大家拜個早年，祝福王品家人臘盡春回、福虎生豐！