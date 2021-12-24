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長榮航攜手秋田縣廳 舉辦聖誕餐會

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導
為了一圓民眾的出國美夢，長榮航空與日本秋田縣廳選在24日聖誕夜，於長榮桂冠酒店（台北）舉辦「舌尖旅行・秋田雪藏美味」聖誕餐會。記者邱馨儀/攝影
為了一圓民眾的出國美夢，長榮航空與日本秋田縣廳選在24日聖誕夜，於長榮桂冠酒店（台北）舉辦「舌尖旅行・秋田雪藏美味」聖誕餐會。記者邱馨儀/攝影

長榮航空（2618）與日本秋田縣廳為了一圓民眾的出國美夢，特別選在今（24）日聖誕夜，於長榮桂冠酒店（台北）舉辦「舌尖旅行・秋田雪藏美味」聖誕餐會，品嚐秋田直送的美食饗宴。長榮航總經理孫嘉明看好解封後，將可快速看到日本線一位難求的榮景。

孫嘉明並表示，隨疫苗注射率提高，出國旅遊指日可待，長榮航已被評為全球前二十防疫的航空公司，提供消費者安全的旅遊服務。

孫嘉明與秋田縣觀光文化運動部海外推進統括監益子和秀共同祝賀與會嘉賓聖誕快樂。孫嘉明表示，日本秋田縣是台灣民眾喜愛造訪的旅遊地之一，長榮航空自2005年開始，每年均會與旅行業者合作，依季節性需求提供桃園直飛秋田的包機服務；過去這一年多來因COVID-19疫情影響，目前僅飛航東京、大阪、福岡三個航點，隨著疫苗覆蓋率增加，各國邊境管制也開始逐漸解封，長榮航空從地面到空中，都已做好萬全的防疫措施，期盼在解封後，台、日雙邊的旅遊能快速恢復到昔日的榮景，讓大家能享受出國旅遊的樂趣。

長榮航空與日本秋田縣廳共同舉辦的「舌尖旅行・秋田雪藏美味」聖誕餐會，由日盟國際協辦，委請長汎旅行社獨家銷售，推廣價2500元，消息一公開立刻秒殺完售。此次聖誕套餐都是由秋田縣空運直送的物產及食材，前菜為「秋田風味集錦拼」、「秋田米棒醃篤鮮」，主菜則是遠近馳名的「炭烤秋田和牛佐主廚醬汁」，另外還有「海石斑奶油秋田煙燻蘿蔔乾泥」、「桂冠雞火稻庭烏龍麵」，甜點更獨家引進特製的「秋田大地甘酒冰淇淋」，配合不同的料理，搭配四款當地知名的純米吟釀，現場民眾品嚐後都為之驚艷。為了讓大家度過難忘的聖誕夜，此次的伴手禮相當豐富，除了致贈超人氣的長榮航空機能防護夾克2.0外，還有秋田米棒1袋及日本酒300ml，並舉辦有獎徵答活動，獎品包括卡哇伊的秋田犬玩偶及長榮航空飛機模型等等，氣氛相當熱絡，現場的來賓都大呼物超所值。

長榮航空 日本 疫苗

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