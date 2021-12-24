LEXUS ELECTRIFIED品牌概念店試乘活動 體驗電動化車

和泰車表示，Lexus Electrified為Lexus推動車款全面電動化的宣言與願景，包含BEV(Battery Electric Vehicle)電動車、FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle)燃料電池車、HEV (Hybrid Electric Vehicle)油電複合車、PHEV (Plug in Hybrid Electric Vehicle)插電式油電複合車，透過四種新興動力能源車款創造駕馭樂趣。

為了讓更多喜愛Lexus的車迷體驗電動化車款之全新動力與駕馭樂趣，自2021年12月27日至2022年1月23日於品牌概念店作為活動地點，展開試乘體驗活動，提供UX 300e(BEV)、NX 450h+(PHEV)與NX 350h(HEV)三款話題車款，讓消費者實地感受駕馭快感。

Lexus繼今年推出首台BEV電動車UX 300e並取得銷售佳績後，甫於12月20日發表的豪華休旅霸主NX車型，以品牌首款PHEV插電式油電複合動力NX 450h+，純電續航表現與極具爆發力的馬力輸出；此外，同為電動化一環的NX 350h HEV油電複合動力車也在油耗與駕馭感受上大幅進化，讓Lexus朝全面電動化的時代邁向一大步，完整了Electrified車款布局。